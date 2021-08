Snöbollseffekt i Siljansnäs: ”Några visar vägen, andra hakar på”

Tillsammans med sin make Thomas förvaltar Eva en gammal klenod, Leksandsstolen, med anor från 1923. Men det stannar inte där. Nu har hela byggnaden centralt i Siljansnäs blivit en mötesplats som fått byn att leva upp, året runt. Ett nytt café har sett sitt ljus och flera andra verksamhet har tagit plats i och runt den stora snickeriverkstaden. Eller som någon fyndig under lördagens Siljansnäsdag döpte platsen till: "Mall of Siljansnäs", en direkt anspelning till det stora köpcentrat Mall of Scandinavia i huvudstaden.

Eva Agge Erkers är tusenkonstnären som brinner lika mycket för företagandet som byn hon lever i. Eftersom allt hänger ihop och spiller över på varandra. Hon konstaterar att byn efter lite vacuum börjat leva upp igen och att hon mer än gärna vill vara en del av den utvecklingen.

– Det fanns en stagnation tidigare när verksamheter uppe på berget inte var i full drift, som Buffils Annas, stugbyn med lite olika inriktningar och ett nedstängt hotell. Men det är annorlunda nu.

Faktum är att Eva och Tomas hade möjligheten att sälja Leksandsstolen för ett par år sedan, detta under en tid när de var "fruktansvärt trötta" och funderade en hel del på framtiden.

– Tanken fanns där, men ganska snart satte vi fart framåt istället, och det är jag väldigt glad för idag.

Eva blickar ut över det som blivit Siljansnäs nya besöksmål. – Det har inte funnits något café som varit öppet året runt tidigare, det fyller en viktig funktion. Det har också bidragit till att näsborna har "upptäckt oss" och sett vad vi sysslar med, från insidan. Och vi har gett besökare utifrån ytterligare en anledning att åka till Siljansnäs. Vi kan erbjuda något mer nu med flera flera verksamheter under samma tak, som snickeri-butik, en stor utställningsyta, café, kompletterat med inredningsföretag, antikt, tapetserare och fiskebutik. Jag tror på det personliga, sånt som är nära. Och allt vi gjort och gör genom historien är gjort av människor, för människor. Det är samma sak oavsett om det handlar om tillverkning av stolar eller fikabröd till caféet. Vi gör allt själva.

Eva är glad för hävstångseffekten som uppstått där flera aktörer på olika sätt bidrar till byns välbefinnande. Allt får en större mening och får hjulen att snurra.

– Man vill ju att det ska gå bra för byn, människorna. Vi har tur att det finns så många driftiga här som bryr sig om helheten och inte bara sig själva. Allt hänger ihop. När några visar vägen hakar andra på. Och jag har bestämt mig för att vara en ja-sägare, det blir så mycket roligare då. Att våga ta steg så fort en möjlighet ges.