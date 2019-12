Snart nytt år – detta bör du ha koll på när det gäller din ekonomi

Det som förändras mest definitivt vid ett årsskifte är skattereglerna. Inkomstskatten räknas på helår och ska helst ändras innan nya året startar. Likaså görs inkomstprövning kalenderårsvis eller halvårsvis, främst vad gäller bostadsbidrag och studiemedel. En del nyheter och annat att ha koll på tänker jag gå in på här.

Några skatter som förändras är skatt på pension, avfall och drivmedel. Generellt gäller också att värnskatten tas bort och att en del kommunal- och regionskatter förändras. Numera heter det ju region och inte landsting. Begravningsavgiften sänks med 0,3 öre till 25 öre per hundralapp.

Skillnaden i skatt mellan lön och pension är sedan tidigare borttagen för inkomster under 17 000 kronor. Nu sänks skatten och minskar skillnaden också för dem som har en högre pension, på mellan 17 000 och 115 000 kronor. Fortfarande finns dock en skillnad kvar. Värnskatten som infördes tillfälligt 1995 tas bort, efter 25 år. Det betyder lägre skatt med 500 kronor i månaden för varje 10 000 kronor i lön eller pension över cirka 60 000 kronor. För dem som bor i glest befolkade områden är det tänkt att en skattereduktion ska införas under 2020, men förslaget är inte lagt än. Det talas om 1 650 kronor per år.

Regeringen har gått ut med att skatten på drivmedel sänks, men märk väl att det ändå blir en höjning. Det sker normalt med automatik vid årsskiften. Nu blir höjningen mindre än utan detta beslut. Skatten höjs därmed 1 januari på bensin med 15 öre och på diesel med 10,25 öre, momsen inräknad. Skatt på avfall höjs också automatiskt vid årsskiften och höjs utöver det under ett par år, vilket kan påverka kostnaden för sophantering.

Andra frågor om pensionerna rör bostadstillägg, garantipension och åldrar. Bostadstillägget, BTP, höjs 2020 så att en högre bostadskostnad än tidigare får räknas in. Ända upp till 7 000 kronor kan bostadskostnaden vara. Som mest kan en ensamstående därmed få 6 540 kronor i BTP. Inkomstprövningen ändras vilket kan ge olika effekter, beroende på vilka delar den egna pensionen består av. Inkomstpension räknas med till 93 procent i stället för 100 procent. Tjänstepension och privat pension tas också upp till 93 procent, vilket innebär en höjning från 80 procent. Arbetsinkomst ska tas upp till 93 procent, en höjning från 50 procent (men med ett fribelopp på 24 000 kronor per år).

Den som har garantipension får en höjning med som mest 200 kronor i månaden. Sedan ändras åldersgränserna för när man tidigast kan börja ta ut inkomstpensionen och hur länge man har rätt att vara kvar i tjänst, den så kallade LAS-åldern. Efter nyår kan man tidigast ta ut inkomstpension från Pensionsmyndigheten från 62 års ålder, en höjning med ett år. LAS-åldern höjs också med ett år till 68 år.

Bra att känna till 2020:

► Lägsta krav på aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

► Prisbasbeloppet är 47 300 kronor, inkomstbasbeloppet 66 800 kronor.

► Högsta avgift för public service är 1 397 kronor per person. Den tas ut i samband med att preliminärskatt betalas.

► Högsta fastighetsavgift är 8 349 kronor.

► Studiemedel för heltidsstudier är 10 860 kronor/fyraveckorsperiod.

► Fribeloppet för oreducerat studiemedel är 91 624 kronor under våren.

► Effektiv skatt på investeringssparkonto, ISK, och kapitalförsäkring är 0,375%.

► Reporäntan ligger fortsatt lågt.

► Plastpåseskatt införs 1 maj med 3 kronor för vanlig kasse och 30 öre för liten plastpåse.

► Uppskovstaket för vinst vid bostadsförsäljning föreslås bli 3 miljoner från 1 juli. Det är obegränsat för närvarande.

► Attefallshus på 30 kvm för boendeändamål föreslås bli möjligt utan krav på bygglov från 1 mars.

► Kvarskatt över 30 000 kronor bör som vanligt betalas senast 12 februari.

Sedan får jag passa på att önska er läsare ett riktigt gott nytt år!