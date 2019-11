Snart kan medborgarförslagen lämnas in digitalt

Som en av elva kommuner i Dalarna erbjuder Smedjebacken de som är folkbokförda i kommunen att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Så här långt har förslagen varit tvungna att skickas via brev eller lämnas in på plats i kommunhuset, men snart kan det bli möjligt att lämna in dem digitalt.

Förslaget ingick i en motion skriven av centerpartisten Linus Karlén, som nu har fått kommunstyrelsens gillande och närmast ska upp i kommunfullmäktige.

En fråga som återstår att reda ut är hur förslagsställarna ska legitimera sig digitalt.