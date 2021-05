Smittspridningen minskar rejält i Falun och Borlänge – här är kommunerna med högst antal fall: ”Vi ser en trend”

Enligt Region Dalarna rapporterades 490 bekräftade fall av covid-19 förra veckan, att jämföra med 744 veckan innan.

Om man jämför kommunerna så visar siffrorna att det är störst smittspridning i Borlänge, följt av Falun, Mora, Avesta och Rättvik.

Borlänge har under en tid legat i topp, men under den senaste veckan har antalet konstaterade fall minskat kraftigt. Även om Borlänge fortfarande har flest antal fall i länet, så sjönk antalet fall från 195 under vecka 19, till 101 konstaterade fall förra veckan.

Även i Falun fortsätter antalet fall att minska rejält. Förra veckan konstaterades 92 fall, att jämföra med 197 fall vecka 19.

I Rättvik har trenden också vänt och antalet fall har nu börjat minska.

Men smittskyddsläkare Anders Lindblom är försiktigt optimistisk till den nedåtgående trenden.

– Vi ser en nedåtgående trend men den kan ju vända. Därför är det ännu för tidigt att ta bort restriktionerna. Under augusti bör alla ha fått minst en dos vaccin, efter det kan vi känna oss tryggare.

Enligt Anders Lindblom är det största orosmolnet just nu de kommande skolavslutningarna.

– Förra året såg vi en uppgång i samband med skolavslutningarna. Jag befarar att det kan bli så igen. Men vi har en annan vana att följa restriktionerna nu jämfört med förra året, så vi hoppas att det kommer bli bättre i år.

Lindblom konstaterar att vaccinationsviljan är god i Dalarna och hoppas att det fortsätter så framöver.

– Det återstår att se, men vi hoppas att vaccinationsviljan är lika god i de lägre åldrarna. Det är avgörande för hur det kommer att se ut, om vi snabbare ska kunna återgå till ett normalt liv.