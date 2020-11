SMHI varnar för plötslig ishalka: "Folk kan vara oförberedda"

Under onsdagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för plötslig ishalka i Dalarna. Enligt Jesper Blomster, meteorolog på SMHI, följs regn av uppklarning kring midnatt vilket kan göra att vägarna fryser på under natten till torsdagen och under morgonen.

– Det kan vara halt även vid sju eller åttatiden, vilket folk kanske kan vara oförberedda på. Man tänker att det blir bättre när det ljusnar men det tar ett tag för temperaturen att stiga. Väghållarna är säkert ute och saltar, men småvägarna kan vara vanskliga, säger Jesper Blomster.

– Under morgontimmarna ligger den värsta halkan kring Falun, Leksand och österut och söder om Siljan, fortsätter han.