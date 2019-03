Insänt: Finnmarken och Dan Andersson hos SPF Barkenbygden

Alf Werner hälsade den 26 mars alla välkomna till vårmötet med SPF Barkenbygden.

Planerat var en bussresa till Grangärde Finnmark men vägarna är inte lämpliga för en buss vid denna årstid. Istället var guiden Birgitta Ahrås med trubadur Håkan Hultberg inbjudna till Smedjebacken för att berätta om Finnmarken och Dan Andersson.

Birgitta är kunnig kännare av Dan och blev Dan Anderssonpristagare år 2016. Håkan är en skånsk trubadur som upptäckt den fina naturen runt Skattlösberg som gett honom inspiration till tolkning av Dan Anderssons visor.

Birgitta berättade om det hårda livet i skogarna och om svedjefinnarna som lämnade sitt land för ett nytt liv i de stora svenska skogarna. Det var Hertig Karl som i slutet av 1500-talet gav tillstånd till bosättning på kronans marker och med sex års skattefrihet. Många bosatte sig på höjderna med stora avstånd mellan gårdarna på grund av svedjebruket. Frosten kom sent på höjderna och sådden i den varma askan gav därför mycket goda skördar.

Kvar från de tiden finns många ortsnamn. Mest känt är kanske Skattlösberg där den store poeten föddes år 1888. Dan hade på faderns sida anor från dessa finska nybyggare och livet i Finnmarken kom även att finnas med i hans skriverier.

Under sin korta levnad hann Dan med mycket i sitt liv. På sin 14-årsdag reste han ensam till Amerika för att se om det fanns möjlighet för familjen att flytta dit. De marker som erbjuds var inte de bästa och familjen blev kvar i Sverige. Dan försörjde sig på att skriva även om ersättningen är låg. Hans bortgång på hotell Hellman på grund av vätecyanidförgiftning var mycket tragisk. Han var nygift med sin havande fru Olga och med ett nyrenoverat hem.

Han är mer uppskattad i dag än under sin levnad och hans dikter finns kvar för evigt

Birgittas berättelse varvas men Håkans visor från Dans texter. Vi får höra "Laolands uggla", "Omkring tiggarn från Luossa" som har hela 50 olika tonsättningar berättar Håkan. Vidare bl a "Jungman Jansson" som Dan även tonsatt, "Gässen flytta", "Jag väntar vid min mila" och "Till min syster". Som avslutning visan "Minnet" med Håkans egen tonsättning.

Vårmötet avslutades med varma uppskattande applåder till Birgitta och Håkan. Vid kaffebordet var intresset stort för att resa in i finnmarken under hösten. Styrelsen får planera in ett besök.