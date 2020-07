Slutdykt i Grundsand - hopptorn stängs av

Hopptornet i Grundsand har varit populärt bland många som passat på att visa mod genom att dyka från ett av Dalarnas få tiometershopptorn.

– Det finns regler som innebär att vattnet under ett hopptorn ska kontrolleras. Nu gjorde vi en förnyad kontroll vid Grundsand.

– Det visade då att vattendjupet är för litet för att tillåta dykning och även för litet för hopp högre än tre meter, säger Stefan Linde, som är kommundirektör.

Badet i Grundsand är inne på sitt sista år som kommundrivet bad. Till nästa sommar stängs badet om inte samfälligheten tar över ansvaret för det populära badet.

Det som redan nu stängs är det stora hopptornet, för övrigt det tredje som står i Nässjöns nordligaste vik vid Grundsan.

– Att vi stänger det nu på en gång beror på att vattendjupet under tornet bara är 3,1 meter och 1,9 meter vid sidan av tornet.

– Vi har satt upp skivor så man inte ska komma högre än tre metersnivån samt skyltat och förbjuder dykning överhuvudtaget, säger Linde.

Att vattnet under hopptornet inte är tillräckligt djup bor på att den grop som finns under tornet antagligen har fyllts igen under åren, men också på låg vattennivå.

– Tur vi upptäckte att vattendjupet inte är tillräckligt innan det hände någon olycka, säger Stefan Linde.

Kontrolldykningar har även skett vid badet i Evertsberg.

– Där handlar det bara om ett fem meter högt hopptorn och sedan är det betydligt djupare där.

Så den som vill ta sig vatten över huvudet och dyka får välja badet i Evertsbergssjöarna, utan tvekan ett av de allra bästa baden i Dalarna, även om det just nu saknar arrendator.