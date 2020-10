Slut på datumparkering på Galgberget: "Vi tar egentligen inte bort några platser"

Gatorna som berörs är Blystigen, Kvartsstigen, Glimmerstigen, Silverstigen och Guldstigen.

Tidigare har datumparkering och veckoparkering, en form av datumparkering där byte av sida på gatan gjorts på söndagar, varit möjlig på gatorna. Nu är nya skyltar på plats.

Förändringen är till för att säkerställa driften, framkomligheten och öka trafiksäkerheten både för motorfordon, cyklister och gående.

– Problematiken är framför allt att gatan inte är utformad för parkering på båda sidor samtidigt. Den är alldeles för smal, fem meter bred. Det måste regleras på annat sätt, säger Nicklas Karlsson, chef för trafik och mark på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och fortsätter:

– Vid datumparkering finns det tider på dygnet där du kan stå på bägge sidorna. Vid veckoparkering uppstår samma sak vid byte av sida. Det är inte möjligt på en sån här typ av gata. Då hindrar vi framkomligheten, inte minst förräddningstjänsten. Det skulle kunna bli ett allvarligt tillbud.

Problematiken som uppstått när det varit svårt att ta sig fram är att fordon nyttjat trottoarer för att ta sig fram, menar Karlsson.

– Då får vi helt plötsligt ett trafiksäkerhetsproblem för de oskyddade trafikanterna. Det måste regleras på ett annat sätt.

Istället för datumparkering markerar kommunen ut var på gatorna parkering kan ske.

– Vi tar egentligen inte bort några platser. Det handlar om att vi markerar ut, var man stå med bibehållen framkomlighet och bara har parkering på en sida av vägen.

Ersätts de parkeringsmöjligheter som försvinner med datumparkeringarna?

– Nej, när det gäller gatuparkering måste vi främst säkerställa att vi kan leva upp till att vi kan hålla gatan tillgänglig, säker och driftbar. När vi säkerställer de delarna kan vi titta på vilka ytor vi kan ha gatuparkering på. Sen är det upp till fastighetsägaren att säkerställa parkering till boende och verksamhetsatebleringar.

Under så kallade driftsdagar, under ett par dagar i veckan stängs gatorna för parkering, då driftsfordon behöver ta sig fram på gatorna för renhållning och vinterväghållning. Det gäller då en gata per driftsdag,

– Fordonsägarna har ett ansvar att uppmärksamma vägmärken och följa dem, annars riskerar man felparkeringsavgift. Inom kort måste vi börja följa upp och erlägga den avgift som blir om man står fel, säger Nicklas Karlsson.