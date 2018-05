Ulla Sallert, Lidingö

Ulla föddes 1923 i Stockholm under sångens stjärna. Hon växte upp under enkla förhållanden. Som 15-åring sökte hon in på Kungliga Musikaliska Akademien och antogs två år senare. Sångläraren Joseph Hislop muttrade när hon avslutade studierna för ett kontrakt med Oscars, men elevkamraterna Per Grundén och Birgit Nilsson sa: ”Lyckliga Ulla som ska ut och tjäna pengar”.

I äktenskapet 1945 med skulptören Franz von Lampe, föddes 1949 dottern Thérèse, som blev konstvetare. De amerikanska musikalerna nådde Sverige på 1940-talet. Ulla sköt med gevär i Annie Get Your Gun, hon var argbiggan i Kiss Me Kate och hon kunde dansa som den första Eliza i My Fair Lady mot Jarl Kulles Higgins, under 766 föreställningar på Oscars 1959-60. Efter ett gästspel i Wien väntade New York. Musikalen Ben Franklin in Paris skrevs 1964, exklusivt för Ulla Sallert, och motspelaren Robert Preston blev lika förtjust i henne, som publiken på Broadway.

Ullas hjärta slog för en ung musikalgeneration och det stora intresset för astrologi och fasta resulterade i två böcker. När Zarah Leander avslutade sin karriär 1978 i Sommarnattens leende spelade Ulla hennes dotter, och med musikalen Me And My Girl i Malmö satte Ulla själv punkt år 2002 och förärades Guldmasken.

På de stora artisternas himlavalv har en ny stjärna tänts. Den påminner oss samhällstillvända teaterbesökare här nere om en svunnen epok, då en festklädd publik roade sig och gick på teater för musiken, skratten och kostymprakten. För det rena nöjets skull.

Kan du se stjärnan där uppe? Den lyser lite starkare än de andra.

Den heter Ulla Sallert.

Estradören Mattias Enn