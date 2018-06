Per Haugland, Kongsberg

Per gick befälsskolan och började sedan arbeta inom Norska flygvapnet bland annat med inköp av flygplanet F-16 vilket ockå gjorde att familjen bodde i Ohio under en 3-årsperiod. Karriären fortsatte sedan utanför försvaret med tjänster inom Norsk Jetmotor, ABB i Drammen och SAS Heay Mainteance på Fornebu flygplats. Efter detta började han åter på ABB i Skien och var sedan ABB trogen till sin pension.

Per hade under en 10-årsperdiod ett flertal viktiga roller inom ABB Sverige och globalt i ABB. Bland annat var Per divisionschef för kraftdivisionen i Sverige, global chef för affärsenheten Grid Systems samt platschef för ABB i Ludvika. Under ett flertal år så jobbade Per nära Sten Jakobsson, tidigare VD för ABB Sverige.

Per var en mycket uppskattad chef och kollega med ett stort kunnande inom kraftområdet. Han var en affärsman och ihågkommen för sitt starka ledarskap och hans förmåga att se människorna och få dem att känna sig sedda. Vi är flera som minns honom för det goda stöd och uppskattade råd vi fick i personliga samtal med Per.

Per har under sin tid på ABB bidragit stort och han hade en enorm arbetskapacitet. Per hade en stark vilja och drivkraft vilket har varit till stor gagn särskilt för ABB:s verksamhet i Ludvika med de viktiga investeringarna som också realiserades. Några exempel är testlaboratorium för ultrahög spänning och flera forskningsprojekt som bidrog till fortsatt utveckling av det globala kraftcentret i Ludvika. Han bidrog också starkt till tillväxten med många stora affärer inom kraftverkamheterna HVDC, HV Cables och inom havsbaserad vindkraft. Dessa affärer stärkte ABBs världsledande ställning inom kraftområdet och var en bra plattform för vår fortsatta utveckling..

Pers stora passion vid sidan av jobbet var skidåkning och att vara ute i naturen. Varje helg under vintern åkte han många Vasalopp på skidor. I en intervju med Nya Ludvika Tidning i samband med hans pensionering så berättade han att han hade åkt 16 000 km skidor under sina 10 år i Sverige!

Det är många inom ABB som fick chansen att lära känna Per och utvecklas under hans ledarskap. Vi är mycket tacksamma för detta och vi bär med oss ett mycket positivt och varmt minnet av Per. Våra tankar går till Pers hustru Gunn, samt barnen Per Arne och Espen i deras stora sorg.

Vännerna på ABB genom Johan Söderström, Magnus Ström och Per Eckemark