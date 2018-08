Inga Bengtsson 100 år

Inga utstrålar humor och livsvisdom när vi träffar henne i sitt hem i Noretgården tillsammans med dotter Inga-Britt och dotterdotter Carina.

I sitt trygga hem mår hon gott där hon får hjälp med sådant som hon i dag behöver hjälp med, samtidigt som hon har gemenskap med grannar. De dricker kaffe tillsammans varje dag i sitt gemensamma sällskapsrum och utbyter tankar och erfarenheter, samtidigt som de har utsikt över omgivningarna och håller sig uppdaterade på aktuella händelser.

Inga har en stor familj som i dag består av fem generationer och som hon ska fira sin 100-årsdag tillsammans med. Med tre barn med familjer blir det cirka 25 personer som har 100-årskalas på Moskogen.

Inga har under sina 100 år har hunnit uppleva samhällsutvecklingen och stora förändringar i Sverige. Hon föddes i Norberg i Västmanland och flyttade snart med sina föräldrar och fyra syskon till Ålands socken i Uppland. Inga var nummer två i syskonskaran och när hon var sju år dog hennes far hastigt. Hennes mor försörjde sin familj genom att vara piga på dagen och sömmerska under nätterna. Inga och hennes äldre syster fick ta hand om sina yngre syskon.

När Inga var tretton år behövde hon hjälpa till med försörjningen och flyttade från torpet till Heby där hon fick tjänst som piga på en bondgård. Hon saknade sin familj mycket men inkomsten behövdes.

Efter tre år flyttade hon till Stockholm och fick arbete som hembiträde. I Stockholm träffade hon så småningom Gunnar Bengtsson som gjorde lumpen där. Senare arbetade Gunnar som grovarbetare på byggen. De gifte sig och flyttade in i en lägenhet på Dalagatan. Tre barn anlände i rask följd: Hasse, Rolf och Inga-Britt.

Det blev trångt på Dalagatan och Gunnar och Inga byggde sig ett egnahem på Krokvägen söder om Stockholm. I det färdiga huset njöt de av lyxen med badkar, tvättmöjligheter och bastu.

1951 dog Gunnars föräldrar, han ärvde deras gård i Plintsberg och familjen flyttade norröver till Dalarna. De lämnade storstan och lyxen på Krokvägen, dottern Inga-Britt var bedrövad över att behöva flytta in i ett litet hus utan rinnande vatten och toalett.

Snart kom lillebror Lars-Gunnar och Ingas dagar var fyllda av att se till att familjen fick mat och kläder. Huset byggdes ut och den praktiska matkällaren under huset fylldes med potatis, ägg och hemtillverkade konserver som räckte länge. På Bengtsvägen köpte familjen mjölk.

När barnen blev större började Inga arbeta som städerska på Långbergsgården. Där arbetade hon fram till sin pension. Inga minns att författaren Astrid Lindgren återkom till Långbergsgården varje sommar då hon alltid ville ha rum 11.

På fritiden i Plintsberg brukade kvinnorna träffas på symöten och Inga sydde bland annat en sjömanskostym till Göran Selander. Ibland var det kalas och då hjälptes alla åt att klippa mattrasor till värdinnan.

Till bystugan gick man och reste majstången och dansade. På söndagar var det söndagsskola och ibland husförhör. På sommaren drev Lasse Bergkvist en kiosk nedanför bystugan. Där kunde sugna kunder köpa dricka, godis och korv.

Efter 40 år i Plintsberg, 1991, blev Gunnar sjuklig och de flyttade till Leksand. Fyra år senare dog Gunnar och lämnade Inga efter 59 år. Sorgen var tung och hennes stora familj gav tröst och sällskap.

Inga har under hela sitt liv varit aktiv. I Plintsberg gick hon på gymnastik i Tällbergs skola under ledning av Inga-Lisa Höök. När Gunnar och Inga flyttade till Leksand promenerade hon varje dag och Solvändan var en favoritrunda.

Sedan 1981 vandrade hon varje år i Idrefjällen med sina syskon. Alla syskon uppskattade dagsvandringarna och särskilt kvällarna då de spelade kort och sjöng visor. Ibland följde Inga-Britt med och hon tyckte det var så roligt att vara med och umgås med mor Inga och hennes syskon.

I dag sitter Inga i rullstol. Hennes ben bär inte längre och efter benbrott har brotten lagats med hjälp av plåt och skruv. Inga ler finurligt och hoppas att de inte ska rosta.

Ingas recept för ett långt liv är: Ät sunt – gröt varje dag och fisk minst två gånger i veckan. Promenera varje dag och undvik socker.

Bitte Henriksson & Britt-Marie Dalin