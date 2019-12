Skyttekungen sjuk – då klev Mattias Blom fram i sitt första annandagsderby: "Blivit ganska hånad för den typen av skott"

Inför annandagsderbyt hade Mattias Blom gjort ett mål under sin första säsong med Falu BS.

Efteråt hade han utökat den siffran med ytterligare två mål, då den 24-årige försvararen var den som klev fram och visade vägen i sjukdomsdrabbade skyttekungen Michael Petterssons frånvaro.

– Även en trasig klocka går ju rätt två gånger om dygnet (skratt). Så det var väl lite så idag, men det var väldigt skönt faktiskt. Det har väl hackat lite i hörnskyttet, i alla fall från höger, under de senaste veckorna, så det var skönt att det släppte, i alla fall för min del, säger Mattias Blom, som alltså gjorde båda sina mål på hörna.

– Första var en liten svepning. "Rafs" kallar vi det i laget och jag har blivit ganska hånad för den typen av skott under de senaste veckorna. Så det var faktiskt väldigt skönt att få in ett sånt mål. Och andra satt ju väldigt fint i taket.

"Rafs", är det du som har infört det?

– Nej, grabbarna kallar det för "rafsning". Jag kallar det mer för svep- eller slagskott. Men de säger rafs. Lite hånande så där.

Att "rafsen" gick in den här gången var välbehövligt för hela Falu BS, som fram till Bloms kvittering visserligen hade haft mycket boll, men trots det ändå låg under mot ett hårt kämpande Borlänge som kontrade in ledningsmålet efter tretton minuter.

– Borlänge är tuffa att möta och står mer eller mindre med elva man i eget straffområde och sliter och slåss för glatta livet i egen box. Så det blir mycket nöta, komma runt, skaffa hörnor och försöka lösa upp det. För det ska mycket till för att komma igenom dem.

Kände ni er frustrerade eller oroliga vid något tillfälle, när ni körde fast?

– Det är klart att det var frustrerande. Samtidigt visste vi att om vi jobbade på med vårt så skulle målen komma tillslut.

Och så blev det.

Mikael Olsson utökade BS-ledningen kort efter Bloms kvittering, och i andra halvlek blev Faludominansen på isen än större, vilket i slutändan gjorde att man drog ifrån till en stabil 5–1-seger.

– Vi blev lite stillastående i första, men i andra kom vi upp mer och kunde störa dem mer i uppbyggnadsfasen. Det gjorde vi jättebra.

Mattias Blom anlände till Falu BS från Ljusdal inför säsongen, men är i grunden stockholmare, fostrad i Gustavsberg.

Torsdagens daladerby var således hans första, och faktiskt även hans första riktiga annandagsderby överhuvudtaget på seniornivå.

– Jag har inte haft några riktiga lokalderbyn faktiskt. I Ljusdal har det inte varit några riktiga derbyn, så det var jättekul och väldigt efterlängtat. Det var bra inramning och kul med så mycket folk på läktaren. Och, lite klyschigt, men fantastiska förutsättningar och allt det här.

Du är ju ny för säsongen. Har det blivit som du hade tänkt dig när du flyttade hit?

– Mer eller mindre. Det är klart att det var mycket nytt i början. Ny stad, nytt lag och man skulle anpassa sig till ett annat spel än det man var van vid. Så det är klart att det har varit en omställning. Men det har varit väldigt lätt och tacksamt att komma in i en förening som Falu BS. Det är en väldigt öppen klubb och en väldigt bra grupp människor över lag. Den biten har känts väldigt bra.

Något som dock inte har blivit riktigt som Mattias Blom hade tänkt sig, och knappt någon annan heller, är Falu BS resultat hittills.

BS klev in i säsongen med ett enormt favorittryck att hantera, men ligger efter annandagen bara på sjunde plats, även om det bara är fyra poäng upp till ledande Katrineholm.

– Jag tror inte att någon tycker att vi har legat på den nivå som vi ska ligga på. Framförallt inte över tid. Vi har vissa matcher som vi gör fantastiskt bra, men andra matcher där vi inte alls kommer upp i nivå. Så där har vi en höjning som vi måste göra inför andra halvlek av säsongen. Vi måste bli bättre över längre perioder om vi vill vara med i racet.

Har favorittrycket varit för stort för er?

– Det där är väldigt individuellt tror jag. Personligen så känner jag inte av det trycket och jag tror faktiskt inte att det är något som sätter sig på grabbarna heller. Det är inte den känslan som jag har fått i alla fall. Det är inte där det sitter, utan det har varit andra faktorer.

Redan på söndag är det dags för ny match för Mattias Blom och hans Falu BS, när man återigen ställs mot Borlänge, fast då på bortais.

Matchfakta – allsvenskan

Falu BS–Borlänge Bandy 5–1 (2–1)

Målen: 0–1 (13) Hampus Åkerman (Markus Söderlund), 1–1 (28, hörna) Mattias Blom (Axel Jansson), 2–1 (34) Mikael Olsson (Lukas Mårdberg), 3–1 (46) David Forsell (Mikael Olsson), 4–1 (57, straff) Joakim Bergman, 5–1 (72, hörna) Mattias Blom (Axel Jansson).

Hörnor: 17–3.

Utvisningar, BS: -. BB: 1x10 min.

Domare: Pavel Silinski.

Publik: 1 057.