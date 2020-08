Skyfall resulterade i översvämningen för hemtjänsten: ”Jag förstod redan från början att det skulle komma in vatten eftersom det lutar”

Under torsdagskvällen drog ett oväder in över Rättvik med skyfall, blixtar och dunder som följd. Det gjorde att polishuset ännu en gång drabbades av översvämning. Något som gjorde att det blev en blöt kväll för hemtjänstens personal. Som i sin tur skapade en del förvirring för kommunpolis Anders Modén när han läste tidningen under morgonen.

– Hela huset kallas polishuset men polisen har enbart tio procent av lokalerna numera. Jag tänkte att det skulle vara som senast och hade laddat upp med regnkläder och vadarstövlar, säger en skämtsam Anders Modén under morgonen.

Värre var det i hemtjänstens lokaler som återigen fick problem med vatten i källaren. Linda Karles kom tillbaka från ett hembesök under torsdagskvällen och möttes av vatten både utanför och inne i lokalerna.

– När jag kom hit fick jag gå en annan väg för att komma in. Man vill ju inte bli blöt om fötterna i onödan. Jag förstod redan från början att det skulle komma in vatten eftersom det lutar.

Linda Karles har varit med om detta tidigare och tänkte därför att ringa räddningstjänsten men någon av kollegorna hade redan hunnit före.

– När jag skulle ringa såg jag att de redan var här. Jag åkte hem kring 22:00.

När Linda Karles kom tillbaka till jobbet under fredagsmorgonen fanns inga spår av vattnet kvar men på ett ställe i källaren hade en list släppt. Senaste gången hemtjänstens lokaler översvämmades resulterade det i en del bestående vattenskador där bland annat golvet byttes ut. Enligt uppgifter från personal har det inte blivit några bestående skador som behöver åtgärdas.