Skräcknatt för Kevin, 15 – gömde sig under täcke för inbrottstjuvar: "Pratade om vad de skulle göra med honom"

Det var vid fyra-tiden under natten till tisdagen som Marie Åkesson fick påhälsning i sitt hus på Bergslagsgatan i Säter. Hennes 15-åriga son Kevin var ensam hemma och sov när tjuvarna tog sig in i huset. Han vaknade av att gärningsmännen knackade in fönsterrutan bredvid ytterdörren.

På så vis kunde de ta sig in genom ytterdörren.

När de fick se Kevin i sin säng började gärningsmännen diskutera vad de skulle göra med honom.

– De kom överens om att låta honom vara, han låg under sitt täcke och låtsades inte finnas, berättar Marie Åkesson som jobbade natt och därför var borta.

Innan tjuvarna drog slängde de en rulle med svarta sopsäckar i huvudet på pojken.

När de lämnat huset någon timme senare vågade Kevin larma polisen. Efter en halvtimme kom två patruller.

– När han ringde vid fem-tiden och sa "hej mamma, jag sitter i en polisbil", så tänkte jag att det var något helt annat som hänt. Jag sa "nej du ska till skolan, du ska ju vara hemma och sova", berättar hon.

Kevin som går i nian hade under måndagen tagit EPA-körkort och hans mamma tänkte att han kanske varit ute och kört.

Men Kevin hade inte orkat, han var utmattad efter anspänningen inför provet.

– Han var så glad att han klarat teoriprovet, och jag hade gett honom pengar så att han kunde tanka moppen full, säger hans mamma.

Från huset stals både Kevins och Maries pass samt alla nycklar som fanns gömda i hennes sovrum. Där fanns bilnyckeln.

För det stora tillslaget gjordes i familjens garage. Sonens moped, cykel samt Maries sportbil av märket BMW tog tjuvarna med sig. Bilen är mycket ovanlig då den från början varit ett utställningsexemplar, i orange lack.

Men bilen är speciell av fler anledningar. Marie köpte den för åtta år sedan när hennes 19-åriga son gick bort i en trafikolycka.

– Den betyder mycket, jag har åkt runt med den, öppnat taket och spelat musik när jag känt mig ledsen.

På tisdagseftermiddagen hade den stulna bilen, cykeln och mopeden kommit tillrätta. Mopeden har man försökt starta utan nyckel vilket lett till skador.

Vid lunchtid hittades bilen med varm motor på en parkering Siggebo, Säter. Då hade tjuvarna försökt att täcka över den med hjälp av en presenning. Den främre registreringsskylten hade man försökt att kila in så att den skulle bli mindre synlig.

Bilnyckeln är borta och fordonet ska undersökas av polisen innan Marie kan få bilen tillbaka. Cykeln och mopeden hittades i ett skogsbryn cirka 500 meter från bostaden.

När Marie Åkesson fick höra om inbrottet lade hon ut bilder på vad som stulits på Facebook. Med hjälp av bilderna kunde Marie få hjälp att spana efter bilen, hon berättar att folk kontaktade både henne och polisen med tips på var den kunde vara.

Flera hade sett den åka omkring i Borlängeområdet.

Grannarna till familjen Åkesson varken hörde eller såg något av inbrottet, enligt Marie. Men det är inte första gången området kring Bergslagsgatan drabbas. Ifjol hade husen intill inbrott.

Och förra året brann det i huset då sonen var ensam hemma. Därefter fick familjen bo i husvagn i åtta månader medan villan sanerades.

– Det känns för jävligt, jag har lust att skeppa iväg huset och sälja. Vi får se om vi gör det. Jag köpte huset för några år sedan och renoverade det så att det blev tiptop. Jag har sju barn och tänkte att detta blev perfekt för yngsta sonen och mig att bo i. Nu känns det lite läskigt.

Hur mår din son?

– Han är chockad, och rädd. Han vill flytta tre våningar upp, inte bo i markplan som vi gör nu. Han kanske inte gillar att jag jobbar natt heller, men jobb växer inte på träd, säger Marie Åkesson som är ensamstående med sonen.

Hon fortsätter:

– Att de är inne i hans rum och säger "vad ska vi göra med grabben?", kan du tänka dig? Det finns inte på kartan att jag tystar ned den här berättelsen.

Polisen har hittat en hel del spår, både i huset och i bilen där förövarna rökt cigaretter. I Maries säng låg ett par kvarlämnade täckhandskar.

– Det är ovanligt att tjuvarna går in om de vet att någon är hemma enligt polisen, så de trodde väl att det var tomt eftersom min vanliga bil var borta, säger Marie.

Hon är nöjd med polisens arbete.

– De har skött allt jättebra, de tog hand om Kevin på bästa sätt. Jag ska installera larm, men jag trodde inte att man behövde det i en liten by som Säter.