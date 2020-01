Skönklingande musik fick sätta punkt för 2019: "Så vacker att jag blir rörd"

Grytnäs kyrka var näst intill fullsatt på Nyårsaftons eftermiddag när det bjöds in till konserten "Jazz och bön i sista minuten". Gruppen Yazz med Karin Svenonius Kronstrand, Michael Sjursvens, Cliff Sjursvens, Thomas Boberg och Eldar Levgran, tillsammans med gästartister Thomas Nordin, Torbjörn Allard och Noa Kronstrand bjöd på en blandning av julsånger, visor och naturligtvis jazzlåtar.

– Vi vill inte släppa julen än, sa Thomas Nordin som förklaring till att de inledde med "Jul, jul, strålande jul".

– Den är så vacker att jag blir rörd när jag sjunger, sa Thomas Nordin vidare.

Cornelis Vreeswijks "Somliga går med trasiga skor", " You Make Me Feel so Young" och "Snöa på, snöa på" var några andra låtar som serverades. Noa Kronstrand gästade konserten som sagt och han framförde "Get Here".

Som avslutning på den cirka en timma långa konserten framfördes Abba-låten "Happy New Year" och där Thomas Nordin bjöd in publiken till att sjunga med.

Kyrkoherde Madeleine Ingmarstedt fick i pausen i den tvådelade konserten agera mellanspel. Hon konstaterade att nyårsafton kan känns vemodigt då man ska lämna det gamla och kliva in i något nytt okänt. Hon jämförde det nya väntade året med en ny bok med som ska fyllas med nya berättelser som vi får skriva själva.