Skolklasser får testa bowling när hallen står tom: ”Det är spännande”

Ljudnivån i bowlinghallen i Vasahallens källare är hög. Rullande klot blandas med fallande käglor och glada tillrop.

Kloten och skorna spritas mellan varje spelare – för att minska smittspridningen av covid-19 – och en klass i taget ockuperar bowlinghallen.

När tidningen är på besök får klass 8 E på Vasaskolan, där Jasmine Munter går, möjligheten att prova på bowling.

– Ett 20-tal klasser är anmälda, totalt 300–400 elever, får chansen att testa bowling de närmaste veckorna, berättar Lars-Göran Hallström.

Han är mannen bakom projektet sKUL Bowling Hedemora, ett samarbete mellan Bowlingklubben Granen, Hedemora Bowling, Södra Dalarnas Sparbank, RF-SISU Dalarna, Dala Kraft och Hedemora kommun.

Målet är att skapa en samlingsplats i centrala Hedemora där ungdomar kan träffas i direkt anslutning till skolans slut eller på dagtid kunna spela bowling på håltimmar – utan kostnad.

– Vi vill skapa möjligheten till ökad rörlighet och motverka stillasittande samt bidra till ungdomarna får upp ögonen för sporten bowling, säger Lars-Göran Hallström.

Till sin hjälp har han ingen mindre än bowlingstjärnan Anneli Blomqvist, BK Eva och Team Sweden.

– Det är spännande att spela bowling. Från det att man släpper klotet vill man veta hur det går – om det blir strike, säger hon och visar en av eleverna hur klotet ska kastas.

Tanken var att projektet skulle pågå under hela läsåret, men när all vuxen-idrott ställdes in, frigjordes tid i bowlinghallen.

– Vi tog beslutet att intensifiera projektet istället, då de flesta andra aktiviteter skjuts på framtiden, säger Hallström.

Under denna vecka och nästa är det full fart i bowlinghallen i Vasahallens källare. Kulmen nås med finalspel dagarna innan jullovet.