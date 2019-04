Andelen förskollärare minskar – så ser det ut i Dalarnas kommuner: "Allvarligt"

39,6 procent av de anställda i förskolan hade en förskollärarexamen i Sverige 2018. Sedan 2014 har andelen minskat med 2,9 procentenheter. För Dalarna är siffran 37 procent. Bland kommunerna i länet är andelen lärare med förskollärarexamen lägst i Avesta kommun med 28 procent och högst i Leksands kommun på 52 procent.

– Förskollärare och annan utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten i förskolan. Därför är det allvarligt att andelen utbildad personal minskar. Dessutom blir det ännu tydligare, i den läroplan som träder i kraft i sommar, att förskollärare har ett specifikt ansvar i undervisningen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Det går 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan där all personal i arbetslaget ingår i Dalarna. Det är precis som rikssnittet. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15 barn i Dalarna, en aning lägre än snittet i landet på 15,4 barn. I Mora kommun var siffran som högst med 16 barn per avdelning och lägst var det i Säters kommun med 13,5 barn.

Skolverkets riktmärke för barn som är 1–3 år är 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.

– När en barngrupp sätts samman är det viktigt att hänsyn tas till barnens ålder och unika behov, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut. Barnens bästa ska vara utgångspunkten för besluten, säger Magdalena Karlsson i pressmeddelandet.