Skidturen slutade i dramatik – Thomas attackerades av ökänd femtontaggare: "Drog staven rätt i huvudet på honom"

Det var juldagseftermiddag och Thomas Fehrm, frun Cecilia och hennes kusin Marie avrundade firandet med ett varv runt 7,2 kilometern vid skidstadion i Malung.

Under turen kom samtalet bland annat in på den älg som under några år spridit oro bland boende och motionärer i området.

– Det är någonting som alla pratar om. Det här är tredje vintern som samma älg är där och det har varit några incidenter. Förra året var det någon som fick klättra upp i ett träd för att komma undan den, berättar Thomas Fehrm.

– Så vi sa att det var bra att vi åker ihop om älgen kommer...

Det hade börjat skymma när gänget åter närmade sig stadion. Plötsligt upptäcker Thomas, som kommer lite före de andra nedför den sista långa backen bakom maskinhallarna, att det finns fler spår än bara de efter skidor.

– Jag ser att det är massa älgspår i själva skidspåret och att de ser ganska färska ut, berättar han.

Så mycket mer hann han inte tänka innan turen tog en dramatisk vändning, någonting som P4 Dalarna var först att uppmärksamma.

– Sedan tittar jag upp och då står han där och tittar på mig.

Thomas har alltså, bara en kort stund efter samtalet om den aggressiva älgen, hamnat öga mot öga med den.

– Han bara stod där mitt i spåret. Och det är en femtontaggare med skovelhorn – så han var inte liten...

Första tanken "vart tar jag vägen nu" följes av insikten att sällskapet snart skulle hinna ikapp.

– Jag började ropa till dem, och då började älgen röra sig mot mig. Och det fanns instans att ta vägen – inga träd eller stolpar – så jag slängde mig i diket, berättar Thomas.

– Men älgen kom efter mig, kör ner huvudet och står och frustar. Och där ligger jag... Jag kan säga att man kände sig ganska så liten då. Inte så kaxig.

Thomas tänkte dock inte ge sig utan tog till det närmsta ett vapen han hade att tillgå.

– Jag tog staven och drog den rätt i huvudet på honom, och då backar han lite. Sen står Marie och Cecilia och viftar en bit bort så han blir lite distraherad, och tillslut går han iväg.

Gänget stod kvar och försökte ta in vad som precis hänt. Och efter att den första chocken lagt sig kom nästa känsla: ilska. Och Thomas bestämde sig för att ringa 112.

– Jag gick i gång fullständigt och nästan skrek att "nu får ni ta bort den här jäveln, han har hållit på i flera år". Den stackaren som svarade kan inte ha fattat någonting, berättar han och skrattar.

Efter att operatören konstaterat att ingen blivit skadad kopplades samtalet vidare till polisen.

– Och då går jag igång igen och bara "nu får ni fan göra någonting för han är inte riktigt riktig den här jäveln".

Någonstans blev det dock lite fel i kommunikationen...

– "Hade han vapen?" frågade polisen. Och då kom jag av mig helt och höll på att trilla ner på backen. Hon hade fattat det om att jag sa "älgtjuv" istället för "älgtjur", berättar Thomas och skrattar.

Efter att saken retts ut och polisen gjort ett ärende av det hela lade de på och sällskapet rörde sig hemåt.

– Men sen hände ingenting, berättar Thomas, som vill ha svar på vem som egentligen är ansvarig.

– Man blir så himla upprörd på något sätt. Alla har pratat om älgen och alla vet att den finns där, men ingenting har gjorts. Varför måste det hände någonting innan någonting görs? Om jag är där med mina barnbarn och det händer dem något – vem har då ansvar?

Trots att det enligt Thomas inte utlystes någon skyddsjakt så mötte älgen snabbt sitt öde.

– Det dröjde bara någon timme innan han blivit skjuten. Älgjaktslaget som har jaktmarkerna bakom Kvarnstensbrottet har försökt flera gånger tidigare utan att lyckas, men nu lyckades de få den till ett ställe där de kunde skjuta den.

Och enligt Thomas var beskedet välkommet, inte bara hos honom utan hos både andra boende och motionärer.

– Många har känt den här oron och en del har till och med dragit sig för att åka skidor, framförallt ensamma. Så det är en väldig lättnad att det blev såhär nu.

För sin egen del är han lättad att det gick bra.

– Man får se det humoristiska i det. Herregud – jag har fäktats med en älg... Det är ju helt osannolikt. Så det blir en bra historia.