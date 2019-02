Klassisk vasaloppskontroll uppgraderad - med fäbodkänslan intakt

Vasaloppets kontroller har genom åren moderniserats och blivit allt bättre med specialanpassade byggnader. En kontroll som haft fäbodstämpeln kvar är Hökberg, den vackraste av kontrollerna.

Men nu har Vasaloppet byggt om den lilla kontrollen i Hökberg, där själva kontrollbyggnaden ägs av IFK Mora Idrottsallians.

– Det vi gjort är att vi byggt in altanen som fanns på gaveln och nu fått ett kök med vatten och avlopp, berättar Vasaloppets arenachef Anders "Hobbe Holmberg.

Från Vasaloppet handlade det om en investering på omkring 700 000 kronor.

Sven Frost är kontrollansvarig och tacksam för de förändringar som lyft kontrollen i den högt belägna fäboden.

– Det kök vi nu fått innebär att vi kan laga mat och erbjuda service till kontrollpersonalen. Sedan har vi fått vatten indraget och ett avlopp, så nu slipper vi bära hinkar med vatten, säger Sven.

Med ett fungerande kök öppnas också helt nya möjligheter för uthyrning av fäbodstugan och ett breddat användande.

– Vi kan nu använda den här stugan som servering under de dagar då vi erbjuder servering under helgerna under vintern, fortsätter Sven.

En annan viktig detalj var att flytta ut flera av de stora behållarna för blåbärssoppa och dryck till andra sidan av såret.

– Därigenom slipper vi korsa spåret när vi ska fylla på dryck. På kuppen blev det möjligt att bygga om inne i förråden med nytt golv och ett speciellt rum för pumpar och värme, säger Sven.

Utanför kontrollbyggnaden har även Öna SK fått en ny placering av sin korvkiosk och redan i fjol fick spåret en mjukare och bättre dragning ut från kontrollen.

– Känslan är att vi klarat av att bevara den fäbodkänsla som finns i Hökberg och trots begränsat utrymme skapat förutsättningar för ett bättre flöde än tidigare, säger "Hobbe" Holmberg.

Därmed har alla kontroller nu ändamålsenliga byggnader, men i Hökberg har fäbodkänslan onekligen bevarats.