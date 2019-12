Skarp uppmaning till allmänheten från polisen efter överfallen i Falun: “Risken finns att de slår till igen”

Torsdagen den 21 november överfölls två kvinnor vid två olika tillfällen och utsattes för rånförsök på Sturegatan i Falun. I båda fallen överfölls de av tre maskerade män och slets ner på marken där de fick ta emot sparkar.

Polisens arbete har varit massivt där man tillsatt stora resurser i utredningsarbetet. Dagen efter överfallen togs bland annat beslut om ökad polisiär närvaro för yttre tjänst i Falun, med mål att förebygga och ingripa. Polisen har även tagit ett föremål i beslag från en av brottsplatserna – och menar att gärningsmännens dna kan ha säkrats. Samtidigt har man arbetat intensivt med att finkamma centrala Falun på material från övervakningskameror.

Har granskat hela innerstans övervakningskameror.

Cirka tre veckor gått – och ännu är ingen gripen, berättar polisens förundersökningsledaren i Falun, Lars Nordanbro.

– Vi är snart färdiga med att gå igenom allt material som vi hämtat in där vi i stort sett har granskat hela innerstans övervakningskameror – på de platser som varit relevant att kunna hitta de här tänkbara gärningspersonerna. Jag vill inte just nu gå in på vad vi hittat, men det är ett stort material utspritt på en hel del utredare.

Utredarna inväntar fortfarande svar från NFC, Nationellt forensiskt centrum, gällande det dna som kan ha säkrats på det föremål som polisen funnit på en av brottsplatserna.

– Det kommer ju bero lite på vad det är för individer som gjort detta, men om de finns med i våra register och man lyckas få loss dna – är chansen god att vi får en match. Men sen är det viktigt att komma ihåg: att även om de här personerna inte finns i vårt register kommer dna:t, om vi hittar något, att läggas i vårt arkiv. Det innebär att om de här personerna gör någonting i framtiden och vi griper dem, kan de även komma att länkas ihop med de här överfallen.

Risken finns att de slår till igen så länge de inte sitter inlåsta.

Har ni topsat någon i samband med de här överfallen?

– Det vill jag inte kommentera.

Det finns en risk att gärningsmännen slår till igen, betonar Nordanbro.

– Risken finns att de slår till igen så länge de inte sitter inlåsta, den är omöjlig att svära sig fri ifrån. Trots att vi minskat vår utredningsresurs något är vi redo att öka igen, om någonting nytt skulle framkomma – eller nya larm om överfall, för den delen.

Polisen ser mycket allvarligt på överfallen.

– Om man gör någonting sånt här så ska man vara väldigt medveten om att vi på polisen kommer att göra allt vi kan för att lagföra de här personerna. Människor ska kunna känna sig trygga när de går till och från jobbet.

Man kan även uppsöka en polispatrull på stan för att prata med oss.

Lars Nordanbro vill skicka en skarp uppmaning till allmänheten i Falun:

– Vi vill att man ringer in incidenter på 114 14 där flera personer, någon form av grupp, beter sig illa. Det behöver inte handla om ett rånförsök utan kan vara annat som man själv upplever som obehagligt, ofog kan vara relevant för oss i det här fallet. Det behöver inte vara saker som kanske leder till en anmälan, men hellre att man ringer – än att man inte gör det. Man kan även uppsöka en polispatrull på stan för att prata med oss.