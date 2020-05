Sjunde raka för Moddson

GÄVLE. Joakim Elfving kunde på lördagskvällen räkna in ytterligare en seger för obesegrade Moddson. Sjunde raka närmare bestämt sedan han snabbstartat till ledningen bakom bilen och sedan haft allt under fullständig kontroll för Elias Strandberg via 1.27,0 sista varvet. Segertiden blev 1.27,8a/2 140 meter för fyraåringen som på Bergsåker har en motsvarighet i Ulvsåsen som är obesegrad efter fem starter. Vilket race det skulle kunna bli om dessa möttes medan de fortfarande är obesegrade.

Dan första avdelningen av Maharajahs Stoserie avrundade omgången och där ledde Lars Åslund-tränade B.B.S Janneau och Lina Björk från start till mål. Trots en tuff öppning höll hon farten bra hela vägen och gled undan till en lätt seger på 1.14,a/2 140 meter.

Mats Persson