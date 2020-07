Sjuksköterskebrist ger ökad övertid på Akutkliniken – facket kritiserar: "Finns risk att de inte orkar trycket"

Inom Region Dalarna saknas det sjuksköterskor. På Akutkliniken i Falun finns just nu åtta vakanser samt fyra tjänster som är tomma på grund av föräldraledighet. Under kommande schemaperiod som är tio veckor, ligger sjuksköterskebemanningen 2090 timmar och 44 helgpass under behovet.

Enligt Marion Vaeggemose är det svårt att rekrytera till Vårdförbundets yrkeskategorier. Akuten tillhör en av de svåraste arbetsplatserna.

– Det handlar om att få bättre villkor, bättre arbetstider och bättre löneutveckling. Unga har andra krav idag, det ska finnas plats för ett privatliv också. Obekväma arbetstider och dålig löneutveckling gör det dessutom svårt att behålla de mer erfarna sjuksköterskorna, som vi behöver. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner utvecklar vi karriärmodeller, våra medlemmar ska kunna klättra och utvecklas utan att det enbart handlar om att bli chef. Arbetsgivaren måste bli bättre på att ge ett adekvat lönepåslag vid kompetensutveckling och vidareutbildning, säger Marion.

Fylls inte vakanserna på Akutkliniken ser Marion Vaeggemose flera risker.

– Det blir högre arbetsbelastning på dem som är kvar. Det finns då risk att de inte orkar med trycket. Det blir en ond spiral som kan leda till att fler säger upp sig.

Från Vårdförbundets sida vill man se ett bättre flöde i vården.

– Det gäller för våra medborgare att hitta rätt vårdnivå. Idag är det många som hamnar på akuten. Det ska vara lättare att få komma till vårdcentralerna eller få hjälp via regionens app Min vård, säger Marion.

Carina Oskarsson är verksamhetschef på Akutkliniken och skriver i ett mejl:

"Vi kommer alltid att ha en viss personalomsättning på akuten, här börjar man ofta för att bredda sin kompetens och går sedan vidare för att specialisera sig."

Kommer bristen på personal påverka vårdsökande på akuten?

"Nej, det är viktigt att understryka att det inte kommer påverka den som söker vård på akuten."

På vilket sätt påverkar vakanserna befintlig personal?

"Tyvärr innebär vakansläget att det för många blir ökad övertid eftersom vi måste säkerställa bemanningen för patientsäkerhetens skull. På akuten bedriver vi dygnet runt specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade medborgare, vår verksamhet kan därför inte skalas ner."

Har du fått indikationer på att personalen inte orkar trycket?

"Ja, och vi har därför möten två gånger per dag med medarbetarna för att skapa möjlighet att diskutera situationen och annan aktuell information som berör arbetet. Jag vill understryka att medarbetarna på akuten i Falun gör en stor och viktig arbetsinsats under den speciella situation som vi befinner oss i nu under den pågående pandemin."