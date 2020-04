Sjuksköterska på akuten vädjade till privata företag om skyddsutrustning – slaktaren Jonny: "Skönt att kunna hjälpa till"

Och svaret var enkelt.

– Jag svarade att jag fixar det. Det är hemskt att inte personalen skyddas ordentligt, säger Jonny Nilsson, som driver Bäsinge slakteri.

Ropet på hjälp kom från Hanna Allmo-Gillenberg, sjuksköterska på akuten. Hon är dock noga med att understryka att hon skickade mejlet som privatperson.

– Jag ville skicka ut en förfrågan för att säkerställa att material finns. Vi har material i dag men med tanke på hur det ser ut i andra regioner kan det ju ta slut, säger Hanna Allmo-Gillenberg.

Jonny Nilsson kunde hjälpa.

– Jag fick tag i 500 rockar i två olika modeller och 3000 par skyddshandskar. Jag hade bra kontakter och det är det man får gå på just nu. Vissa leverantörer sa att de inte hade, men tjatar man tillräckligt får man, säger han.

Jonny Nilsson köper in rockar och handskar via företag som främst handlar med livsmedelsföretag och kunde därför köpa in större mängder den vägen.

En mängd som uppskattades av Hanna Allmo-Gillenberg och hennes kollegor:

– Jag var jätteglad att de kunde skänka. Vi har också skickat förfrågningar till fler företag, säger hon.

Känner du dig trygg med den skyddsutrustningen ni har?

– Jag känner mig trygg med det arbetssättet vi har i och med att vi tar emot alla patienter som söker sig till akuten i tältet först, säger Hanna Allmo-Gillenberg.

Carola Lindblom, verksamhetschef på Avesta lasarett, kan intyga att det än så länge inte är någon brist på skyddsmaterial i Avesta. Flera som arbetar på lasarettet har ändå, i förebyggande syfte, lagt ut trådar till företag där de ber om hjälp.

- Vi har hört av oss till flera olika företag för att höra om de kan avvara eller skänka material. Vi tar emot allt vi kan få. Vi har absolut ingen materialbrist i dag men vi gör så här för att ligga steget före, säger Carola Lindblom.

Och material har skänkts. En lång rad lokalt verksamma företag har ställt upp.

Upplever du att din personal är trygg i sitt arbete?

– Det är nog väldigt olika, men de flesta upplever jag väldigt trygga. De får information, vi följer de riktlinjer vi ska gå efter och vi har material, säger Carola Lindblom.

Och när det gäller just material är det viktigt för Jonny Nilsson att dra sitt strå till stacken.

– Det känns skönt att kunna hjälpa till och vara delaktig i det här. Snart kan det vara du eller jag som ligger där, säger Jonny Nilsson.

För att klara av de egna hygienrutinerna kör slakteriet ännu mer på handtvätt och lite mindre på handskar.

– Vi kan ta bort lite saker i vår produktion och spara det absolut nödvändigaste.

Resten fick gå till Avesta lasarett inklusive det han köpte in.

– Kan inte de få tag på skyddsutrustning kan vi. Finns det behov av mer ställer vi upp, säger Jonny Nilsson.