Sjukhuspastorn Joachim Elsander har avlidit: ”Det blev en fin stund och vi var alla där”

I april 2019 sökte Joachim Elsander vård för trötthet. Det visade sig att han hade om höga levervärden, och han antog det värsta direkt.

– Kan det vara cancer? frågade han sin läkare.

Läkaren svarade att han inte kan utesluta det. En röntgentid bokades in redan på fredagen. De hittade en tumör på gallvägarna inne i levern.

Han var då 46 år och hade tillsammans med sin fru fem barn i åldrarna 7 till 19.

– Då kände jag att döden kunde vara månader bort, sa han i en intervju som gjordes i juli 2019. Läs den här.

Som sjukhuspastor har han varit med om människor som fått svåra cancerbesked. Nu var han plötsligt där själv, som patient, som cancersjuk. Sjukskriven från arbetet. Döden kom närmare inpå.

På söndagen meddelade hans familj att Joachim avlidit, på facebook och twitter:

”Kära vänner och bekanta! Idag avled vår kära Joachim, det blev en fin stund och vi var alla där. Låt hans vilja till det öppna samtalet i alla livets frågor leva vidare även om han inte är bland oss längre. Vi alla är på väg framåt och det är meningen att vi ska utvecklas. Vi lär oss av våra erfarenheter och ska alltid visa kärlek. För i slutet finns bara just den kvar, kärleken.

Vi vill tacka för all kärlek i böner och tankar under denna sjukdomsperiod. Fortsätt gärna att tänka och be för oss. Det vi nu behöver är en tid för att bara få vara med varandra. All kärlek till er alla fina vänner och gå i frid!”

Så skriver hustrun Emma och barnen.

Joachim Elsander föddes i Borlänge 1973 och arbetade som pastor under 20 år i Korskyrkan i hemstaden. De sista åren var han sjukhuspastor i Falun och Säter.