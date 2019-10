Sjuk hela veckan – sen fick Patrik Rokka gå på målfest på IBF Faluns superfemma: "Jättekul att spela med dem"

Dalen kom till Falun med två raka segrar och 16–4 i målskillnad. Och åkte hem med en 3–10-förlust i bagaget. En stor anledning till det var IBF Faluns förstafemma, som stod för sex av lagets mål.

För ett av de målen stod Patrik Rokka, den 25-åriga centern som återvände hem till Falun inför den här säsongen efter fem år i Gävle, lördagens motståndare Dalen och Schweiz.

– Jag har varit sjuk hela veckan och blev inkastad här, vi fick laget i går kväll när jag sa att jag kunde spela. Men det var jättekul att spela med dem. Jag gjorde en match på försäsongen med dem och då kändes det också bra. Annars har jag ju spelat med Emil Ruud och Malte Lundmark tidigare. Men det var kul att testa på det här och de funkade rätt bra, säger Patrik Rokka.

Och det kan man väl lugnt säga när femman stod för mer än hälften av lagets mål. Även om ett av dem kom i powerplay, då Rokka inte var på planen.

– Det är väl meningen att vi ska göra mål, när man har världens bästa målskytt och två av världens bästa spelare i Emil och Rasmus, konstaterar Patrik Rokka.

"Världens bästa målskytt" är förstås Alexander Galante Carlström, som hittade rätt tre gånger mot Dalen. Emil och Rasmus heter Johansson och Enström i efternamn och är backar i IBF:s förstafemma i utgångsläget.

Men det är som bekant två backar med mycket offensiva kvaliteter, som de gärna vill utnyttja.

– Man lär ju anpassa sig lite och ta ansvar när de springer framåt. Men jag är van att spela back också, så det är inget konstigt. De blir lite ivriga att göra mål och då får jag kolla vad de gör och stå kvar, säger Patrik Rokka.

– Rokka är ju lite tvåvägsspelare och tar mycket ansvar i det. Det känns bra, förklarar tränaren Thomas Brottman sin laguttagning.

Patrik Rokkas egen fullträff kom redan efter sju minuters spel. I perfekt position framför målet fick han bollen av Omar Aldeeb och smällde upp den i krysset bakom Dalens målvakt, Falusonen Måns Parsjö Tegnér.

Extra skönt eftersom Rokka och Parsjö Tegnér inte bara spelat ihop i Dalen utan även i IBF Falun, där de via ungomsleden tog sig hela vägen till a-laget tillsammans.

– Det var en bra pass av Omar, men det var ett ihopslag faktiskt. Jag hade bara tur att den hamnade där den hamnade. Och jag har inte haft någon jättetur med mina skott tidigare, så det var tur att jag fick ett motlägg så att det blev mål, säger Patrik Rokka.

– Och det var kul att göra mål på Måns. Han skrev till mig i onsdags och sa att "fejkar du en sjukdom för att du inte vill bli nollad". Så det var kul att göra mål direkt.

Hur är det att vara tillbaka i Falun?

– Det är jätteskönt att vara hemma. Jag har ju varit i Dalen i två år och sedan i Schweiz. Och det är ett helt fantastiskt lag. Man byter ut jättebra spelare och stoppar in lika bra, även om jag väl inte vill räkna in mig själv bland dem. Men kommer Emil Ruud och Victor Wettergren in i det på riktigt nu, då kommer det bli riktigt bra till slut.

Hur långt kan det räcka?

– Absolut final. Allt annat är konstigt. Sen är det en match som räknas. Då gäller det att leverera då också.

Matchfakta / Superligan

IBF Falun–Dalen 10–3 (2–1, 5–1, 3–1)

Första perioden: 1–0 (0.51) Alexander Galante Carlström (Omar Aldeeb), 2–0 (6.59) Patrik Rokka (Omar Aldeeb), 2–1 (7.19) Christoffer Andersson (Linus Holmgren).

Andra perioden: 3–1 (1.59) Johannes Larsson, 3–2 (2.42) Lukas Harnesk, 4–2 (10.06) Rasmus Enström (Omar Aldeeb) spel fem mot fyra, 5–2 (11.29) Victor Wettergren (Johan Samuelsson), 6–2 (12.36) Emil Johansson (Alexander Galante Carlström), 7–2 (18.44) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson).

Tredje perioden: 7–3 (0.51) Andreas Holmgren (Linus Holmgren), 8–3 (2.21) Malte Lundmark (Alexander Hallén), 9–3 (5.52) Max Sjöman (Emil Ruud), 10–3 (6.15) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson).

Skott: 30–22 (8–7, 10–4, 12–11).

Publik: 1 132.