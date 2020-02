Sjöviks folkhögskola tvingas lägga ner tre program: ”Det är deltagarna på utbildningen som drabbas värst”

Folkhögskolor får sin finansiering från stat och region. Varje folkhögskola inkommer årligen med önskemål om vilken utbildning de önskar bedriva, men det är inte alls säkert att de fullt ut får resurserna de önskar.

På Sjöviks folkhögskola i Folkärna är det nu ett faktum att man inte fått de statliga bidrag man hoppats på inför 2020.

Det innebär att tre av skolans linjer nu läggs ner. Utbildningarna som drabbas är en seniorutbildning i IT, massmedia och hantverk samt musikprogrammet Musiklinjen och L-blocket. De två sistnämnda utbildningarna riktar sig till personer med funktionsvariationer.

– Under 2019 hade vi mer utbildningar än vi hade medel för, och därför måste vi reglera det nu 2020. Att det blir just de utbildningarna beror på att de haft sämst ekonomisk bäring, säger skolans rektor Thomas Lundgren.

Lundgren vill inte sätta siffror på hur stor besparingen är, men innebörden är att 50 elevplatser försvinner. En del av dessa är elever som inte kommer kunna påbörja studier på skolan, andra är elever som inte kommer kunna fortsätta sina nuvarande studier på skolan till hösten. Hur många lärartjänster som dras in som följd vet man ännu inte.

Var i processen befinner ni er nu?

– Vi i styrelsen sitter för tillfället i medbestämmandeförhandlingar med facket. Nu när beslutet är taget om vilka utbildningar som ska läggas ner, tittar vi på vilka verksamheter som berörs. Då går man enligt LAS-listan och tittar på vilka tjänster som drabbas och försvinner. Den kommer vi sitta med de närmaste veckorna. Senast 14 mars ska vi vara klara med det, säger Thomas Lundgren.

Stefan Löf företräder Lärarförbundet i Avesta.

– Det jag kan säga nu är att vi sitter i inledande förhandling med arbetsgivaren, och i dagsläget kan jag inte uttala mig om hur utfallet kommer att bli. Det handlar om att man måste skära ner några kurser. Och hur det verkligen blir i slutändan, det vet vi inte än. Vi försöker på alla sätt och vis se till så att det ska beröra så lite personal som möjligt, och det gör de vi förhandlar med också. Det är inget lätt beslut för de heller.

Ellinor Borggren har varit vikarie på Sjöviks folkhögskola i ett och ett halvt år och arbetar på den den tvååriga musikutbildningen Musiklivet, som alltså berörs av beslutet.

Hon tycker att beskedet om nedläggningen kom väl hastigt.

– Vi fick veta det definitiva beskedet på ett personalmöte för en dryg vecka sedan (28/1), och det kom väldigt plötsligt, säger hon.

Personal och elever fick i början av året veta att styrelsen hade för avsikt att lägga ner ett antal linjer. Två veckor senare hölls medbestämmandeförhandlingar mellan skolans ledning och facket, och därefter kom personalmötet med det definitiva beskedet om nedläggning. Ellinor önskar att hon och de andra lärarna på skolan fått delta mer i beslutsprocessen.

– Vi har tyvärr inte fått vara delaktiga på något sätt i processen, utan beslutet har tagits helt och hållet av styrelsen.

Att det ekonomiska läget för just Musiklivet såg illa ut visste lärarna på programmet sedan tidigare, men de visste inte hur illa det var. När Ellinor och hennes två kollegor skulle ta in deltagare till Musiklivet till höstterminen 2019 frågade de styrelsen om det gick bra att de tog in en mindre grupp än vanligt. Det fick de godkännande att göra.

– Men tydligen hade den behövt vara större. Om vi fått förvarningar tidigare om att risken för nedläggning fanns hade vi haft möjlighet att lägga mer energi på att ta in fler deltagare, och göra om kursens upplägg, till exempel i samarbete med skolans andra musiklinje. Men kanske visste inte styrelsen då hur illa det var ställt med ekonomin.

I nuläget är det oklart hur det blir med Ellinors två lärarkollegors fortsatta tjänstgöring på skolan. Hennes eget vikariat tar slut till sommaren, men det hade det gjort oavsett. Ellinor understryker att det dock inte är hennes roll som är det viktiga i sammanhanget.

– Det är deltagarna på utbildningen som drabbas värst av nedläggningen av Musiklivet. Utbildningen riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och det finns vad vi vet ingen annan liknande musikutbildning i Sverige. Den här gruppen faller dessutom ofta mellan stolarna bland olika myndigheter, för att de inte är tillräckligt "sjuka" för att få den hjälp de behöver. På Musiklivet har de stöttats att utvecklas och ta sig vidare i livet.