Sjätte raka LIF-segern i drama: ”Älskar sådana här matcher”

Leksand ångar på i SHL. På lördagen kom sjätte raka segern efter en målfattig men underhållande och dramatisk hemmamatch mot Örebro.

Inför nedsläpp hade Leksand blott en seger på de sexton senaste matcherna mot Örebro, där den enda segern kom så sent som den 20 februari i vintras, 2–1 i Behrn arena.

Inledningsvis var det gästerna som satte tonen i matchen. Det märktes att Leksand hade ett helt annat försvar att bryta sig igenom, till skillnad från de senaste storsegrarna mot Brynäs och Timrå.

Då klev målvakten Kasimir Kaskisuo fram och gjorde den ena jätteräddningen efter den andra. Efter första perioden var det fortsatt mållöst.

– En riktig skitperiod av oss. Vi var helt på hälarna och får inte ut sidbytena. Flygande byten och inga samlade anfall men ströchanser tack vare tillfälligheter, sa en missnöjd Björn Hellkvist till C More, inför andra perioden.

Hemmaspelarna såg ut att ha lyssnat på tränaren. I mittakten jämnade matchbilden ut sig, samtidigt som Kaskisuo fortsatte att briljera mellan stolparna, som då han räddade en straff av Rodrigo Abols.

En kort senare så kom målet som fick arenan att explodera. Mikael Ruohomaa spelade fram till Patrik Norén, som tagit några skär från backposition, och direktsköt in mellan benskydden på Jhonas Enroth i Örebrokassen.

– Han håller i pucken bra bakom målet. Jag ser en yta och det är helt öppet för mig. Jag försöker bara trycka till den och jag tror den går in mellan benen. Så det var skönt, säger Patrik Norén till C More, efter sitt andra SHL-mål för säsongen.

Känslorna svallade på isen. Och på läktarna var det fullt drag.

– Vi måste fokusera mer på vårt eget spel. Det blir lite för mycket fokus på domaren och saker runtomkring. Om vi fokuserar på vårt eget så tror jag vi tar hem den här matchen, sa Norén efter andra perioden.

Leksandsspelarna fortsatte spela fint i tredje perioden och hade fokus på rätt saker. Plötsligt var det hemmadominans och ett bortalag som inte kom någonstans. Örebro försökte men kunde inte forcera Kasimir Kaskisuo som briljerade i LIF-kassen.

Med knappt sju minuter kvar av matchen hände det som sannolikt ingen trodde på förhand: Patrik Norén klappade till från blå och gjorde sitt andra (!) mål för kvällen.

– Det är fantastiskt. Mycket känslor och det är grinigt. Jag älskar att spela såna här matcher.

– Det är en ynnest att spela inför de här fansen. Det går nästan inte att bli trött när man har de i ryggen. Fantastiskt att spela här, säger Norén i C More.

Kasimir Kaskisuo höll också nollan för första gången i SHL, i Leksands första hemmaseger mot Örebro sedan den 28 november 2014.

Nästa match för Leksand i SHL är borta mot Luleå torsdag den 21 oktober.

Matchfakta: SHL

Leksands IF–Örebro 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Andra perioden: 1–0 (12.35) Patrik Norén (Mikael Ruohomaa, Oskar Lang).

Tredje perioden: 2–0 (13.11) Patrik Norén (Carter Camper, Max Veronneau).

Skott: 38–26 (6–14, 18–10, 14–2).

Utvisningar, LIF: 3x2. ÖRE: 4x2.

Domare: Tobias Björk, Linus Öhlund.

Publik: 6639.

Leksands IF i Tegera arena: Kasimir Kaskisuo (Axel Brage) – Calle Själin, Matt Caito, Max Veronneau, Patrik Zackrisson, Carter Camper – Alexander Lundqvist, Jonas Ahnelöv, Oskar Lang, Mikael Ruohomaa, Justin Kloos – Ben Thomas, Patrik Norén, Isak Rosén, Nils Åman, Carter Ashton – Martin Karlsson, Jon Knuts, Emil Heineman – Tobias Ekberg, Fredrik Forsberg.