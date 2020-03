SJ reducerar trafiken ytterligare – två sträckor i Dalarna påverkas kraftigt

Den pågående coronakrisen har påverkat tågresandet negativt och i mitten på mars meddelade SJ att man reducerade tågtrafiken i Sverige på grund av personalbrist.

Sedan dess har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att man ska undvika resor inom Sverige. Det tillsammans med ett fortsatt ansträngt sjukdomsläge gör att SJ nu reducerar trafiken ytterligare.

– På grund av de här orsakerna måste vi dra ner rejält på kostnaderna. Då är reducering av trafiken på sådana sträckor där påverkan på resenärerna är som minst, helt nödvändig, säger Stephan Ray, presskommunikatör på SJ.

Men trots ytterligare inställda avgångar tror Stephan Ray inte att de som fortfarande reser inte kommer påverkas i någon större utsträckning.

– Eftersom resandet är så litet som det är just nu räknar vi inte med att det här kommer leda till någon trängsel på tågen. Vi kommer att upprätthålla en kapacitet så att de personerna som har nödvändiga resor att göra kan genomföra dem. Men vi har varit noga med att gå ner på en sådan nivå så att vi snabbt kan gå upp i antal avgångar igen om den här trenden skulle vända, säger Stephan Ray.

Hur länge kommer den här reduceringen pågå?

– Just nu är det tills vidare. Vi kommer hålla noga koll på utvecklingen och om Folkhälsomyndigheten skulle häva sin rekommendation eller om vi märker att resandet går upp igen kommer vi att justera antalet avgångar efter det.

De tågsträckor som påverkas mest i Dalarna är Falun-Mora och Borlänge-Stockholm. Där kommer trafiken gå från nio avgångar per riktning och dag till två avgångar per riktning och dag. Men exakt vilka tider som tågen på de sträckorna kommer avgå under reduceringen går inte att slå fast.

– Det är lite vanskligt att prata om exakta tider då den informationen kan vara helt värdelös redan i morgon då det ändras hela tiden. Jag hänvisar till vår hemsida för att se exakt vilka tåg som avgår och inte.

När kommer reduceringen träda i kraft?

– Exakt vilken dag det blir är lite oklart. Men det kommer bli någon gång i början på nästa vecka.