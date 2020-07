Signalfel orsakar förseningar i tågtrafiken

Orsaken är ett signalfel mellan Kolbäck och Dingtuna. Enligt Trafikverket påbörjades arbetet med att åtgärda felet vid klockan 13.10. I nuläget finns ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Stockholm Central, Västerås C, Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Degerfors, Dingtuna, Enköping, Hallsberg, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kristinehamn, Kallhäll, Kumla, Köping, Välsviken, Kungsängen, Laxå, Spånga, Sundbyberg, Väse, Örebro Södra, Örebro C, Karlstad C, Fagersta C, Fagersta Norra, Hallstahammar, Ramnäs, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Ängelsberg, Ludvika