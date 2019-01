Tredje raka förlusten mot Timrå – men Lusth vill inte såga laget efter 0–5: "Krigar på bra och gör allt vi kan"

Det slutade 0–5, men det ska sägas att det var match ändå till slutminuterna, då Timrås Vilmos Galló snappade upp en felpassning och satte 0–3 bakom Janne Juvonen i Moramålet.

Fram till dess var Mora med i matchen, även om anstormningen mot Timråmålet hade bedarrat något mot slutet av tredje perioden.

– Men jag tycker ändå att i andra perioden, speciellt, där har vi lägen att vända matchen och få energi. Men vi får inte in pucken och det är klart att det suger lite energi. Men jag tycker att vi krigar på bra och gör allt vi kan för att få in pucken, säger Mats Lusth.

Han fick se Mora öppna matchens bäst och också skapa matchens första riktigt heta målchans när Sebastian Hartmann prickade ribban efter riktigt klapp-klapp-spel.

I stället tog Timrå ledningen på en slumpmässig backhandlyftning från blålinjen av forwarden Patrik Blomberg, som gjorde första SHL-målet i karriären.

Ett mål som för övrigt videogranskdes då Blombergs lagkamrat Morten Madsen viftade högt med klubban framför Moramålet. Men eftersom Madsen inte bedömdes vara på pucken kunde målet godkännas.

Mats Lusth gjorde ingen stor grej av det efter matchen, men konstaterade att Mora fick ett närmast identiskt mål bortdömt borta mot Luleå.

Efter målet jämnade Timrå ut spelet och trots att Mora förde spelet långa stunder hade Timrå 16 skott på mål mot Moras nio i perioden.

Timrå kändes på något sätt rakare i sitt anfallsspel.

– Ja, jag tycker att det var så i första perioden. Men vi har tittat på Timrå och vet att de tjuvar lite, speciellt med bortre forward från egen zon. De sticker snabbt och sen kommer den andra från andra kanten. Men jag tycker ändå att vi hade kontroll på det, tycker Mats Lusth.

– Men sen så när våra backar vann pucken, då fick inte de någon forward att att vända tillbaka på. Det hade vi pratat om, och det har väl att göra med att de inte backcheckar riktigt hårt där, så att vi kunde vända direkt.

Men även om Mats Lusth kan hitta smådetaljer som inte fungerade, kommer Moratränaren inte med någon svidande kritik mot sitt lag trots 0–5 hemma mot bottenkonkurrenten.

Delvis för att det var några olyckliga slutminuter som fick siffrorna att rinna iväg.

– Det är en felpass i egen zon, ett mål i tom bur och sen så är det lite dåligt agerande på sista målet. Det är onödigt tycker jag, säger han.

– Men Timrå fick lite mål i rätt lägen, speciellt i andra perioden. Sen spelade de naturligtvis på den 2–0-ledningen i tredje, där de spelade ett enkelt spel. Och de har bra målvaktsspel. Det var bra spel från båda målvakterna. Sen har vi, fan i mig, Matej har ju öppet mål ... vi har ju våra lägen att förändra matchbilden. Men det är såna matcher som kommer ibland. Jag vet inte vad jag ska säga.

Men du tycker inte att det är något i er egen arbetsinsats som är otillräckligt?

– Nej, jag kan inte säga det. Jag är missnöjd med att vi är ineffektiva och inte får in pucken. Men jag tycker att vi försöker ta pucken till mål. Vi vet att Timrå är ganska tajta runt målet och att vi inte kan spela runt dem. Det gjorde vi i Timrå tyckte jag, då höll de oss på utsidan. Vi måste in och ta kriget och få in puckarna på mål. Hitta andrapucken och tredjepucken. Och det tyckte jag att vi försökte med. Vi var där. Och det var i en sån situation som den chansen kom upp för Matej, och några fler gånger. Men vi får inte in den. Och naturligtvis suger det energi när vi inte får in pucken.

Torsdagens match var Moras tredje mot Timrå den här säsongen. Poängfördelningen i de inbördes mötena är svidande 8–1 i Timråfavör.

– Timrå har snuvat oss lite grann. Jag tycker att vi borde haft fler poäng med oss från de två bortamatcherna och vi hade hoppats på revansch i dag. Men det studsade inte med oss.