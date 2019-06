Ny ordförande och klubbikon in i styrelsen på Leksands IF AB:s årsstämma – som skickade hälsning till Tobias Forsberg: "Vi tänker på honom"

Under onsdagskvällen höll Leksands IF Ishockeys ideella förening samt Leksands IF Ishockey AB årsmöte respektive bolagsstämma i Tegera Arena. Efter att den ideella föreningens årsmöte var avklarat var det så dags för Leksands IF AB att avhandla det gångna verksamhetsåret – och blicka fram emot det som väntar runt hörnet.

Det kanske mest intressanta – klubbens ekonomiska situation – var känt sedan tidigare. Hockeypuls avslöjade häromveckan att LIF skulle göra ett minusresultat på runt sex-sju miljoner kronor, och för ett par dagar sedan kommunicerade Leksands IF på sin hemsida att förlusten för räkenskapsåret 2018/19 uppgår till minus 6,9 miljoner kronor.

– Det kostade oss drygt tre miljoner i utbetalda bonusar i och med att vi gick upp i SHL. Förlustsviten före jul kostade oss drygt en och en halv miljon (i utebliven biljettförsäljning), och ytterligare en miljon om man ser till den minskade souvenirförsäljningen. Tränarbytet gick på en miljon, lågt räknat. Sammantaget hade vi kostnader på drygt sex miljoner, å andra sidan gick vi upp i högsta serien, sa ordföranden Åke Norström när han höll sin dragning om verksamhetsåret som gått.

Minusresultatet till trots rådde positiva tongångar på årsstämman – och föreningen ser framtiden an med tillförsikt. Klubbens egna kapital uppgår till 21,5 miljoner kronor, herrlaget är tillbaka i SHL lagom till föreningens 100-årsfirande – och tidigare under onsdagen hade forwardsvärvningen Spencer Abbott (senast i derbyrivalen Mora IK) presenterats.

I övrigt var det en tämligen odramatisk årsstämma där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året samtidigt som avgående Åke Norström (han fortsätter som styrelseordförande) lämnade över ordförandeklubban till Claes Bergström från Falun som valdes enhälligt av stämman.

Ordinarie styrelsemedlemmarna Mats Jansson, Tomas Olofsson, Mikael Roos och Roger Jönsson omvaldes på ett år. Klubbikonen Jens Bergenström, Borlänge, är nytillskottet i styrelsen (ett år), och Ulrika Gärdsback, Gagnef, valdes in i styrelsen som suppleant. Gärdsback har varit styrelseledamot i ideella föreningen i fyra år, och valdes under tisdagskvällen till dess nya ordförande.

Mötet avrundades med ett förslag från trogne supportern Lars Backlund, om att stämman skulle skicka en hälsning till Tobias Forsberg som skadades svårt under en match den gångna säsongen.

– Vi har haft glädje av "Tobbe Fopp" i så många år, och det känns ju inget bra att det skulle gå som det gick. Jag vill att stämman skickar en hälsning att vi tänker på honom, sa Backlund varpå vd:n Andreas Hedbom svarade att han skulle se till att hälsningen når Tobias Forsberg.