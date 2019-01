Mora bröt Linköpingsförbannelsen – tog första segern på fjorton år: "Supernöjd"

När Mora IK slog Djurgårdens IF på hemmaplan i förra veckan (5–3) svarade Andrew Rowe för ett hattrick.

Borta mot Linköping under torsdagskvällen fortsatte forwardsstjärnan på sin inslagna väg och gjorde 1–0 redan efter 26 sekunder. 30-åringen tog vägen runt LHC-målet och skickade sedan iväg en backhand från snäv vinkel upp i nättaket.

Målet gav Mora en drömstart och dalalaget tog vara på energin i första perioden, då nästjumbon MIK var klart bättre än tabellfyran LHC.

Men Nils Carnbäcks utvisning i slutet av perioden blev kostsam: Linköping behövde bara sju sekunder på sig i powerplay innan Nick Sörensen sköt 1–1.

Ett psykologiskt viktigt mål för östgötarna, hade man kunnat förledas att tro. Men ingenting kunde stoppa Mora IK den här kvällen. Även om Linköping kom upp en nivå spelmässigt i den andra periodens inledning, var det Mora som gjorde målen.

Först efter drygt sju minuter när Andrew Rowe stal pucken på egen blålinje och satte fart mot Jonas Gustavsson. Fri med LHC-keepern var Rowe iskall när han fintade ned honom, och lade in 2–1 i den öppna kassen.

– På första målet hade jag lite tur att den gick in. På friläget ville jag lura honom genom att finta skott, och det gick vägen, säger Rowe till C More.

Bara 49 sekunder senare chockade Mora Linköping på nytt. Sebastian Hartmann sköt först ett skott som Gustavsson räddade, men returen slog MIK-forwarden in själv på volley.

Mora gick in i slutperioden med en 3–1-ledning, men någon verklig anstormning från Linköping kom aldrig. Lukas Bengtsson hade visserligen ett slagskott i ribban efter fyra minuters spel, men hemmalaget kom aldrig riktigt nära ett smart spelande Mora som stängde matchen i den tredje perioden.

Och när Michael Haga sköt 4–1 efter sju minuter, framspelad av Mathias Bromé, var saken klar. James Wrights reducering med åtta sekunder kvar att spela var av mindre betydelse där och då – för mest anmärkningsvärt var kanske att Mora vann en match mot Linköping.

Senaste gången var nämligen den 4 december 2004, då MIK vann med 6–4 på bortaplan. Därefter hade Mora inte vunnit mot LHC på 21 försök, men under torsdagen bröts så förbannelsen: efter fjorton år, en månad och sex dagar.

– Jag är supernöjd. Vi har börjat få tillbaka lite folk från skador och har en bra känsla. Vi gör en av säsongens bästa förstaperioder, och det är väl egentligen bara i början av andra perioden vi är lite illa ute. Sen när vi får två snabba mål tar vi tillbaka initiativet, säger MIK-tränaren Mats Lusth till C More.

Moras bottenkonkurrenter Timrå och Örebro föll båda under torsdagen, och dalalaget är nu tolva i SHL – på rätt sida kvalstrecket.

– Det känns bra. Nu ska vi behålla vår ödmjukhet, spela enkelt och fortsätta på den här vägen, säger Lusth.

Matchens grej

Moras historiska seger. Inte sedan december 2004 hade laget slagit Linköping. Men via 4–2 under torsdagskvällen besegrade de östgötarna på nytt – efter 5 150 dagars väntan.

Matchens nej

I slutet av matchen åkte Robin Johansson ihop med domaren och fick tyngden från kollisionen på högerfoten som vek sig under MIK:aren. Johansson låg kvar i båset med lindad högerfot efter slutsignalen. Den enda smolken i Moras glädjebägare efter en succéartad kväll.

Matchen tre bästa

1) Andrew Rowe, Mora

SHL:s hetaste spelare just nu? Amerikanen fullkomligt lyser av självförtroende just nu och följde upp sitt hattrick senast med två nya mål mot Linköping. Ett påpassligt backhandskott från snäv vinkel samt ett iskallt förvaltat friläge gav Mora segern i Linköping.

2) Sebastian Hartmann, Mora

Målskytt, men särskilt nyttig i sitt defensiva arbete. Forwardens suveräna hemjobb störde Andrew Gordon i LHC-forwardens friläge vid ställningen 1–1 i den andra perioden.

3) Marek Daloga, Mora

Den slovakiske skridskovirtuosen är elegant att se på, nytt i försvaret och ett offensivt hot med sina genombrott.

MATCHFAKTA/SHL

Linköpings HC–Mora IK 2–4 (1–1, 0–2, 1–1)

Första perioden: 0–1 (0.27) Andrew Rowe (Spencer Abbott), 1–1 (19.18) Nick Sörensen (Olle Lycksell, Filip Karlsson), spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–2 (7.21) Andrew Rowe, 1–3 (8.10) Sebastian Hartmann (Niki Petti, Ryan Johnston)

Tredje perioden: 1–4 (7.24) Michael Haga (Mathias Bromé), 2–4 (19.52) James Wright (Jimmy Andersson, Andrew Gordon).

Skott: 30–29 (8–9, 11–12, 11–8)

Utvisningar, LHC: 2x2. MIK: 1x2.

Domare: Mikael Sjöqvist och Wolmer Edqvist.

Publik: 5502.