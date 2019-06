LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 84 – klok center som sällan gjorde en dålig match

Tyringefostrade Marcus Thuresson kom till Leksand via Västerås. En klassisk tvåvägscenter som sällan gjorde en dålig match. Han stod för en bra första säsong i Leksand och noterades för 16 (8+8) poäng. Och just kring 16-17 poäng per säsong hamnade Thuresson oftast under sin karriär i dalaklubben. Via HV71 och TPS Åbo flyttade Thuresson till Malmö där han var en av lagets bästa spelare från 1997–2003. Thuresson avslutade sedan karriären i Tyskland säsongen därpå.

I våras tackade Thuresson för sig efter fyra år som vd i Rögle BK.

84) Marcus Thuresson

Säsonger i Leksands IF: Sex säsonger, 1989–95.

Född: 31 maj 1971.

Position: Center.

Moderklubb: Tyringe SoSS.

Karriär i Leksands IF: Spelade fyra SM-slutspel.

Goth och Linds motivering: Skåningen var en stor juniortalang när han kom till Leksand som 18-åring, och även om han inte kom att bli den stora stjärnan så tog han stora kliv i sin utveckling under åren i Leksand. Den kloke centern debuterade i B-landslaget under åren i Leksand och efter flytten till HV71 blev det även debut i Tre Kronor.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.