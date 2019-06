LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 83 – en teknisk publikfavorit med SM-guld på meritlistan

Bengt "Bornis" Bornström var en teknisk och sevärd spelare, som ofta var rejält svårfångad för motståndarlagen. Inledde hockeykarriären i Borlänge och IK Brage, som på den tiden bedrev verksamhet på is, men drog efter fem säsonger vidare till Leksands IF och högstadivisionen. Där blev han kvar i fyra säsonger innan flyttlasset bar av till Stockholm där han, under sin enda säsong, fick uppleva karriärhöjdpunkten då han var med och bärgade SM-guldet till Djurgården tillsammans med spelare som Sven Tumba, Rolle Stoltz och Lasse Björn. Flyttade sedan hem till Dalarna och moderklubben igen innan det blev fem nya säsonger med Leksand. Avrundade karriären med två säsonger i det Häradsbygden som 1968 var nära att kvala upp i allsvenskan. Har 3 A-landskamper på meritlistan. Bengt Bornström avled 2007.

83) Bengt Bornström

Säsonger i Leksands IF: 9 säsonger, 1953/54-1956/57, 1960/61-1964/65.

Född: 6 juni 1934.

Position: Forward.

Moderklubb: IK Brage.

Karriär i Leksands IF: Kvalificerade sig för svenska mästerskapsserien sju gånger.

Goth och Linds motivering: En stor talang med både puck och boll. En lirare som snabbt blev stor publikfavorit oavsett om det handlade om ishockey eller fotboll (Brage). Hade förmågan att göra det där lilla oväntade på isen. Fick kröna sin karriär säsongen 1957/58 med ett SM-guld – för Djurgården.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.