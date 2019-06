LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 62 – forwarden som blev tränarprofil och vann den största segern efter karriären

Ulf Skoglund är kanske – åtminstone för de yngre hockeyvännerna – mer känd som tränare än spelare. Men jämtlänningen gjorde åtta säsonger i Leksands IF, dit han kom från Östersunds IK, under 70- och 80-talen. "Uffe" kom inte att sätta något större avtryck under sin första sejour i LIF, men fick under en utflykt till Malmö fart på poängproduktionen i division 1 under 80-talets början.

När han sedan återvände till Leksand fick den fysiske och grovjobbande Skoglund en större roll hos de blåvita, och sin främsta säsong poängmässigt – 27 (10+17) på 36 matcher – hade han 1984/85. Karriären rundades av med spel i näst högsta serien i Örebro och Sundsvall, och hans LIF-facit i högsta serien lyder: 225 matcher och 105 poäng (40+65).

Efter spelarkarriären blev Ulf Skoglund framgångsrik som tränare och en stor ledarprofil i ishockey-Dalarna. Som andretränare till Torgny Bendelin var han en hårsmån från att få uppleva en SM-final med Leksand 1997, men Färjestad vände och vann den avgörande SM-semifinalen den gången. Därefter har Skoglund tränat Vansbro, Borlänge (två sejourer), Brunflo, Zeltweg (Österrike) och nu senast var han med och räddade kvar Smedjebacken i division 2 under sin andra sejour i klubben.

Under sin andra vända i Malung förde han klubben från division 3 till Hockeyettan på fyra säsonger. En vacker revansch för Ulf Skoglund, som kom tillbaka till MIF för den "paycheck" han ansåg sig vara skyldig klubben efter att ha tagit bakvägen ut från sitt första uppdrag i västerdalaklubben 2004/05. I en lång intervju med Hockeypuls häromåret öppnade Skoglund upp om sin alkoholism – och vännen Anders "Masken" Carlsson sa det kanske bäst:

– Ulf har bevisat i fem sex år nu att han är frisk från det här. Det är den stora segern i den här historien. Vilken nivå man är på sportsligt är en sak, den största segern är ändå den han tagit mot sjukdomen. Den är den största man kan vinna som människa tycker jag och det är otroligt starkt gjort.

62) Ulf Skoglund

Säsonger i Leksands IF: Åtta säsonger, 1977/78-1978/79, 1981/82-1986/87.

Född: 24 januari 1959.

Position: Forward.

Moderklubb: Östersunds IK.

Karriär i Leksands IF: Debuterade i A-laget som 18-åring och gjorde två säsonger innan han hamnade i Malmö på tillväxt i division 1. Återvände därefter som en mer bärande spelare i Leksand. Gjorde 188 elitseriematcher (och 99 poäng) på sina sex säsonger med LIF på 80-talet under en era när laget aldrig nådde slutspel (bara fyra lag gjorde så på den tiden).

Goth och Linds motivering: Storväxte och hårt jobbande Ulf Skoglund debuterade i A-laget som 18-åring och gjorde säsonger innan det blev spel i Malmö. Efter två år var han tillbaka i Leksand för ytterligare sex säsonger. Hade sin poängmässigt bästa säsong 1984/85 med 27 poäng på 36 matcher.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.