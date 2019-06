LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 58 – forwardskrigaren som omformade Leksands identitet och fick ett sagoslut i klubben

Under sin första A-lagssäsong var Jesper Ollas med om att spela upp Leksand till dåvarande elitserien 2005. Under säsongen 2004/05 – då NHL hade lockout – fick han bland annat kampera ihop med klubbikonen Mikael Karlberg och Montreal Canadiens-stjärnan Michael Ryder.

Under de kommande säsongerna i Hockeyallsvenskan (Leksand föll ur elitserien redan 2006) blev Ollas en populär figur hos fansen med sin uppoffrande spelstil. Tillsammans med Johan Hägglund och Johan Eneqvist kom Jesper Ollas att bilda Leksands IF:s första "krigarkedja", och fenomenet kulminerade efter den misslyckade kvalserien 2009 när fansen ropade in trion på isen igen för att hylla dem efter sista matchen.

"Lirarnas lag" hade blivit "Krigarnas lag".

– Jag minns inte exakt när fansen började skrika "krigare" på läktaren, eller när vi fick det namnet. Men hårt jobb var vårt signum, och supportrarna tog det till sig. Vi var en klassisk "checking line" som skulle döda utvisningar och plocka bort motståndarnas bästa kedja. På så sätt var det en tacksam uppgift, att jobba hårt kan ju alla göra medan det är svårare att vara kreativ. Jag tror fansen uppskattade att vi tog det hårda jobbet i varje match, sa Jesper Ollas i en Hockeypuls-intervju om LIF:s nya krigarkedja i vintras.

Men Jesper Ollas relation till Leksandsfansen kom att bli mer komplicerad med åren. 2011 gjorde LIF-krigaren den "förbjudna" flytten till ärkerivalen Brynäs. Han var med om att vinna SM-guld 2012, och fyra år senare återvände han till Leksand för att som lagkapten hjälpa till att etablera klubben i SHL. Men redan året därpå, 2017, var Leksand tillbaka i Hockeyallsvenskan och Jesper Ollas fick utstå kritik för sin svaga poängproduktion – och helt förlåten kände han sig heller inte för Brynäsflytten.

– Jag kände mig inte riktigt välkommen de första säsongerna. Det var förståeligt att vissa fans kände så, men jag har inte velat låta det påverka mig, sa Ollas i en långintervju med Hockeypuls i våras.

Den femte april i år var sannolikt allt förlåtet. I match 5 i SHL-kvalet mot Mora tog Jesper Ollas tag i pucken nere i MIK:s zon och vred ut och in på Matt Bailey, innan han frispelade August Berg som sköt det avgörande suddenmålet som tog Leksand tillbaka upp i SHL.

Ett perfekt sagoslut på karriären?

Nej, men åtminstone på veteranens tid i Leksands IF.

Jesper Ollas, 35, fick inte kontraktet förlängt efter säsongen 2018/19, men ämnar att spela vidare. Gärna utomlands, som han konstaterade i sin avskedsintervju i mitten av april.

– Det skulle vara ett äventyr att ge det ett försök innan karriären är över.

58) Jesper Ollas

Säsonger i Leksands IF: Tio säsonger, 2004/05-2010/11, 2016/17-2018/19.

Född: 27 april 1984.

Position: Forward.

Moderklubb: Leksands IF.

Karriär i Leksands IF: Var med om avancemanget till högsta serien 2005 under sin första hela A-lagssäsong. Åkte ur med laget året därpå och var därefter med om en handfull missade kvalförsök till att ta sig upp i eliten igen. Lämnade för Brynäs 2012, och när han kom tillbaka till Leksand 2016 åkte laget ur SHL efter kvalförlusten mot Mora IK på våren 2017. Fick sin ultimata revansch i år när Leksand tog sig tillbaka upp i SHL genom att slå ut just derbyrivalen MIK.

Goth och Linds motivering: Kom in A-laget under lockoutsäsongen 2004/05 och var då med och förde laget tillbaka till SHL. En klok spelare som dessutom producerade hyfsat med poäng. Hade problem med skador efter återkomsten till klubben 2016 efter åren i Brynäs, men fick en perfekt avslut i den blå-vita tröjan, när han, bättre än på flera år, var med och tog laget upp i högsta serien för andra gången i karriären.

*Fotnot: Listan har sammanställts av tidigare mångåriga sportmedarbetarna Carl-Johan Goth (Nu deskreporter) och Thomas Lind (Nu printplanerare). För att kvala in på topp 100-listan så måste spelaren ha gjort minst tre A-lagssäsonger i klubben och det är endast insatserna i Leksandströjan som räknas. Landslags- och eventuellt proffsspel går alltså bort. En spelare per dag kommer presenteras med start den 17 maj fram till och med den 24 augusti.