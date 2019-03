I helgen kan Moras kvalmotstånd stå klart – Lusth och Forsberg om laget man helst möter: "Dalarna delas i två läger på nytt"

Under fredagen spelas det första av tre möjliga playoffmöten mellan AIK och Leksand, något som betyder att ett lag kan ha avgjort redan på söndag.

Även om matchserien också kan förlängas för ett sista eventuellt möte på tisdag.

Oavsett när själva avgörandet sker så vet Mora med andra ord väldigt snart om det blir ett gulsvart eller ett blåvitt motstånd man ställs inför den 28:e mars.

Två lika tänkbara scenarion där man försökt göra sig redo för bägge sedan en tid tillbaka.

– Vi har haft koll på båda lagen. Vi har scoutat under serien mellan Oskarshamn–AIK och varit ned och kikat. Sen har vi spanat in Leksand under slutspelsserien.

– Rent sportsligt skulle jag säga att det inte spelar någon egentlig roll för oss vem det blir, även om det såklart blir andra känslor om det skulle bli Leksand. Då blir det ett nytt "Slaget om Siljan" och Dalarna delas i två läger på nytt, säger Mats Lusth.

Men du skulle inte föredra ett motstånd för det andra?

– Vi får det vi får. Jag kan inte säger si eller så, att spekulera känns lönlöst, svarar Moratränaren.

Sportchef Anders Forsberg, och sedan november även tränare med huvudansvar för forwards, har komponerat det lag som går i kvalväntans tider.

Backar vi bandet en aning tillbaka till när Forsberg klev på sin roll – i januari 2018 – så skulle han då strax ställas inför sitt första dalakval.

Chansen, eller risken, att han kan få uppleva ett andra har han redan reflekterat kring.

Och börjat göra sig redo om så blir fallet.

– Någonstans har man gjort sig redo för det, Leksand har ju varit en teoretisk motståndare sedan de kvalificerade sig för Slutspelsserien, så är det ju. På förhand trodde jag väl kanske också att det skulle bli Leksand men kanske inte att AIK skulle vara med i mixen.

– Jag trodde att AIK skulle slå Oskarshamn och gå vidare direkt och spela mot Timrå, men så det blev ju inte. Det kommer bli speciellt oavsett om det blir AIK eller Leksand, berättar Forsberg.

Så i valet mellan Leksand och AIK hoppas du inte på något lag för Moras del?

– Leksand och AIK är väldigt jämna, det känns som vilket som faktiskt. Det finns ingen direkt "favorit".

Forsberg avslutar.

– Det man kan säga är att oavsett om det blir AIK eller Leksand så har vi allt att vinna på att resorna blir korta. Jämfört med om vi istället skulle kuskat till Oskarshamn.

– Från tidigare erfarenhet av slutspel så skulle jag säga att det är en extrem fördel att kunna åka buss, relativt korta sträckor och sen kunna träna nästan som vanligt hemma.