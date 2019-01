Duellerna som kan avgöra ångestmatchen mellan Mora och Timrå: "Han har visat superform"

Målvaktsmatchen

► Janne Juvonen, Mora vs Niklas Svedberg, Timrå.

19 matcher, 92,5 i räddningsprocent är starka siffror från Moramålvakten som plockades in i november. Juvonen har bara släppt in sju mål på de fyra senaste matcherna och sett till statistiken överglänser han Timråettan Niklas Svedberg. Svedberg ligger på 89,74 i räddningsprocent och Timrå har släppt in flest mål i serien. Han måste prestera på topp för att Timrå ska ha chansen att få med sig poäng från Jalas Arena, men Svedberg har fått uppladdningen störd av sjukdom tidigare i veckan.

På avbytarbänken har Mora även den tidigare så givne "ettan" Christian Engstrand – som varit skadad sedan i oktober. Sedan comebacken i januari har han dock fått vakta båsdörren.

Kanske får han chansen nu mot Timrå?

Defensiva kaptenkampen

► Adam Masuhr, Mora vs Hampus Larsson, Timrå

35-årige Masuhr återvände till Mora efter flera år utomlands och blev kapten direkt. Nu har han mest istid (21 minuter och 55 sekunder i snitt) i dalalaget och han är förstås en viktig pjäs i defensiven – även om nog många hoppades på ännumer. På andra sidan står 23-årige Timråkaptenen Hampus Larsson som imponerat under sin första SHL-säsong. Snittar också mest istid med sina 20 minuter och 23 sekunder och Larsson sprider lugn i ett Timråförsvar som haft det jobbigt.

Dessa defensiva specialister kan visa vägen för sina lag i detta pressade läge.

Brödrafajten

► John Persson, Mora vs Johan Persson, Timrå

Den här blir intressant. Det blir första gången dessa bröder möts i seriesammanhang (enda matchen mot varandra tidigare var i SCA-cupen 2017) och med Morabaserade föräldrarna på läktaren blir det här en liten match i matchen. Både Johan och John har varit långtidsskadade under hösten, men har nu spelat nio matcher vardera. Facit: John har producerat fyra mål och Johan två.

Vem sätter dit pucken under torsdagen?

Offensiva nyckelspelarna

► Andrew Rowe, Mora vs Henrik Törnqvist, Timrå

14 mål ger Rowe en andraplats i SHL:s skytteliga och amerikanen har visat superform under januari när Mora har fått ett lyft. En självklar nyckelspelare som på egen hand kan avgöra även den här matchen och här får Timråförsvaret se upp. Timrås Henrik Törnqvist har fått uppladdningen störd av en skada och har inte kunnat träna under veckan, men forwarden har varit Timrås bästa offensiva spelare under stjärnan Anton Wedins skadefrånvaro. Törnqvist behöver fortsätta producera (är näst bäste poänggörare i Timrå med 6+16) och är en potentiell matchvinnare för gästerna på torsdagen – om han kommer till spel.

Beslut tas efter ett test på matchdagen.

Båsbataljen

► Mats Lusth, Mora vs Fredrik Andersson, Timrå

Kan någon av dessa herrar överraska den andre? Vem lyckas kombinera lagens desperation med tålamod och lugn på bäst sätt? Det här är hjärnornas kamp och inför mötet är det Mats Lusth som lyckats få sitt lag att ta flest poäng under de senaste veckorna. Mora är i form. Timrå har presterat bra i flera matcher, men inte fått utdelning poängmässigt, Timråtränaren lär vara revanschsugen efter lördagens tappade 3-1-ledning mot Malmö.