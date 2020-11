SHL:s satsning ska bryta ligans smittkedja – LIF: "Vi har ingen gräddfil"

Leksand hör tillsammans med Djurgården, Linköping, Luleå och Skellefteå till de SHL-lag som har fått in coronasmitta i sin A-lagsverksamhet i höst.

För att underlätta och påskynda provtagningsproceduren framgent tar nu SHL krafttag genom att i veckan skicka ut 1 500 tester till klubbarna, att jämföra med det tidigare antalet om 200.

Våra spelare har ingen gräddfil utan har fått gå via appen i sin mobil

"Vi har ändå haft ordning och reda under augusti, september och halva oktober. Nu är det något under 14 dagar som inte riktigt har klickat och då får vi gå in och jobba hårt med det", sa SHL:s sportchef Johan Hemlin till SVT:s Sportspegeln förra helgen.

Initiativet välkomnas av Leksands IF:s general manager och sportchef Thomas Johansson. Spelare med symptom har hittills varit tvungna att stå över vissa SHL-matcher när provsvaren från den allmänna sjukvården dröjt.

– SHL vill ju säkerställa att vi ska kunna testa våra spelare kontinuerligt. För det har varit ett stort tryck på testningen här uppe (i Leksand) och vi har haft tillfällen då spelare först har fått vänta tre-fyra dagar på en provtagning och sen ytterligare tre dagar på ett svar, säger Johansson och fortsätter:

– Det är ju olika förutsättningar för de olika lagen runtom i landet. I Stockholm har jag själv testat mig två gånger; en gång med hemleverans och en vid ett annat tillfälle i ett mobilt testcenter. Det har varit betydligt lättare att få tider där än i Leksand. Våra spelare har ingen gräddfil utan har fått gå via appen i sin mobil och bokat en tid vid närmaste vårdcentral.

En provtagningsprocedur som kompliceras i ett litet samhälle som Leksand. I synnerhet med en seriestart i mitten av september när trycket efter covid-19-test var stort även från andra samhällsgrupper.

– När skolorna öppnade skulle alla testa sig och då blir det svårt att få tider i en ort som Leksand. Jag tror inte att SHL var förberett på hur hårt trycket efter tester skulle vara, samtidigt som jag förstår att det var svårt att veta hur situationen skulle bli i lilla Leksand.

Då kan man ordna ett prov på hotellrummet och ha svaret 20–22 minuter senare

Framgent ska emellertid provtagningsprocessen gå smidigare för Leksandsspelarna, som nu kommer att få tillgång till snabbtester lagets medicinska team kan sköta själva – samt i högre grad tillträdde till privata vårdalternativ.

– SHL går in och ser till att våra spelare ska kunna få ta sina prov snabbare, och då kan man hamna på privata mottagningar.

Som SHL finansierar?

– Ja, eller indirekt klubbarna som utgör SHL.

Hur fungerar snabbtesterna?

– De kommer vi att få tillgång till i högre utsträckning nu vilket är väldigt bra. Det innebär att våra läkare själva kan testa spelarna om vi är på bortamatch i exempelvis Oskarshamn. Då kan man ordna ett prov på hotellrummet och ha svaret 20–22 minuter senare. På så sätt kan man effektivt stoppa smittan om den skulle uppstå.

Flera matcher har skjutits upp i SHL i höst till följd av coronasmittan som härjat i en handfull lag. Frågan är hur många inställda matcher ligan tål innan det inte längre går att fullfölja grundseriens 52 omgångar.

– I och med att inte CHL (Champions Hockey League) spelas så finns det ännu rum i kalendern att flytta matcher till. Om det är rätt eller fel att fortsätta spela matcherna? Jättesvårt att svara på just nu, det kan ju bli fler regionala restriktioner på sina håll. Än så länge finns det luckor i schemat, men sen får vi väl se hur läget ser ut efter jul och nyår, avslutar Thomas Johansson.