SHL:s besked – coronautbrott i slutspelet kan leda till WO

SHL-säsongen har kantrats av coronautbrott och uppskjutna matcher. Tidigare i mars, efter smittan i Malmö Redhawks, meddelade ligan att SM-slutspelet skjuts upp men på annandags påsk är det äntligen dags.

I ett redan pressat slutspelschema kommer nu SHL:S sportchef Johan Hemlin med besked. Om ett lag insjuknar i corona under slutspelet, och inte kommer till spel, kan de tvingas lämna walker over – detta då det inte finns något utrymme för att skjuta upp matcher under slutspelsserien.

– Vid ett sådant fall så tar man match efter match enligt schemat, SHL kan möjligen göra någon justering av schemat men det är högst begränsat. Med andra ord kan man i princip säga att det blir otroligt svårt för ett lag att slutföra slutspelet om man får ett stort coronautbrott under en matchserie. Ett lag som inte kan slutföra serien får lämna slutspelet, oavsett hur ställningen i matchserien ser ut, säger Johan Hemlin till Sportbladet och fortsätter:

– Vi kommer endast att ersätta ett lag som drabbas inför åttondelarna, detta för att säkerställa att slutspelet startar med korrekt antal lag. Det vill säga att lag elva står som reserv i 48 timmar innan åttondelarna drar igång, säger Johan Hemlin.

Om båda lagens mediciniska team anser att det inte går att spela så kommer specifika reglera att avgöra vilket lag som går vidare. Placering i grundserien, och i andra hand ställningen i aktuell matchserie, kommer att avgöra vilket lag som går vidare.

I och med Leksands seger mot Malmö säkrades tredjeplatsen och därmed en plats i kvartsfinalen. Åttondelsfinalerna i SHL inleds på måndag den 5 april och kvalspelet startar dagen därpå – på tisdagen 6 april.

Fakta: Så spelas Leksands matcher under slutspelet

Sön 11 april 15:00: Leksands IF - Rank 6

Mån 12 april 19:00: Leksands IF - Rank 6

Ons 14 april 19:00: Rank 6 - Leksands IF

Tor 15 april 19:00: Rank 6 - Leksands IF

Lör 17 april 15:15: Leksands IF - Rank 6

Mån 19 april 20:00: Rank 6 - Leksands IF

Tis 20 april 19:00: Leksands IF - Rank 6