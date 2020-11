SHL-klubben lånar Moramålvakten – ställs mot Leksand direkt

På lördag ställs Leksand mot Malmö Redhawks, men gästernas målvakt tvingades bryta torsdagens match mot Växjö på grund av en skadekänning och nu väljer klubben att ta hjälp av Mora inför kommande match.

20-årige Moramålvakten Olof Lindbom lånas in.

– Olof är en ung och talangfull målvakt som varit framstående i sin årskull under många säsonger. Han är ett framtidsnamn i målvaktssverige. Sin unga ålder till trots så har han hunnit skaffa sig mycket erfarenhet via spel i både hockeyallsvenskan och juniorlandslagen, säger Redhawks målvaktstränare Henning Sohlberg till klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi var på is tillsammans under en vecka i somras och där imponerade han på mig. Jag ser fram emot att få låna honom under några timmar och vi är också otroligt tacksamma för att Mora IK, med Peter Iversen i spetsen, hjälper oss i den här situationen.