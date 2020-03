SHL kallar till möte med alla klubbar – Leksands VD:s om att corona kan leda till tomma läktare mot HV71: "Håller oss ajour timme för timme"

Imorgon spelar Leksand sin sista grundseriematch mot HV71.

Risken finns att man kommer att få göra det inför tomma läktare – i och med coronaviruset framfart, även om det i dagsläget inte föreligger några förbud eller begränsningar som rör större arrangemang.

Det kan dock komma nya besked efter klockan 16.00, då SHL kallat samtliga av ligans klubbar till ett uppföljningsmöte.

– Det blir ju en hel del möten och man håller sig ajour timme för timme för eventuella förändringar. Det vi vet är att vi kommer ha en avstämning med ligan och de andra klubbarna vid fyra (16.00) där vi ska diskutera läget kring ligan och corona.

– Gällande morgondagens match så är det väl först efter mötet som jag kan svara på om det här påverkar oss, förklarar Leksand VD Andreas Hedbom.

Om det kommer ett beslut att spela inför tomma läktare – vad tänker du om det?

– Just nu känns det som man kan tänka och resonera utifrån 500 olika scenarion. Vi kommer att avvakta utvecklingen och agera efter de beskeden som eventuellt kommer.

– Det gäller ju att lyfta blicken lite och inte glömma borta att det är stora krafter som påverkar hela världen just nu, fortsätter Hedbom.

Hur förberedda är ni för om det blir låsta dörrar för publiken imorgon?

– Vi är flexibla som organisation och kommer kunna hantera ett besked om publikrestriktioner.

Hur påverkar det här er verksamhet just nu?

– Som sagt... det är mycket möten. Men krasst så följer vi ligans (SHL) linje och riktlinjerna ifrån folkhälsomyndigheten. Sen har vi läkare som är ajour i frågan och vi kommer att sätta upp information där vi uppmanar alla att hålla god hygien. Att trycka på de rekommendationerna som finns helt enkelt.

– Men just nu jobbar vi på som om allt är som vanligt och det gäller också morgondagens match, avslutar Andreas Hedbom.

Coronaviruset – åtgärder inom övriga ishockeyvärlden

⁠ ► Schweiz

Herrarnas förstaliga i Schweiz spelas utan publik.

⁠ ► U18-VM

⁠ Internationella ishockeyförbundet, IIHF, har meddelat att de lägre divisionerna i herrarnas U18-VM ställs in. (Det kom tidigare uppgifter om att småkronornas U18-VM skulle ställas in, men det stämmer inte)

⁠ ► Dam-VM

⁠ Dam-VM i ishockey ställs in. Först rapporterades det att bara de lägre divisionerna i VM ställs in, men nu ställs samtliga VM-turneringar in på damsidan.

⁠ ► Norge

Slutspelet i ishockey för herrar ställs in tills vidare.

⁠ ► Danmark

Slutspelet i ishockey för herrar ställs in tills vidare.

⁠ ► Tyskland

Avslutar säsongen i förtid och ingen mästare kommer att utses för denna säsong

⁠ ► Österrike

Avslutar säsongen i förtid