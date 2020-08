Sex IBF Falun-spelare i första landslagstruppen – siktet inställt på VM: "Känner revanschlust"

Storvreta vann försäsongsutmaningen Giganternas kamp mot IBF Falun med 2–1 i matcher, efter seger med 10–0 i den avgörande matchen i Guide Arena i Falun.

Och att Storvreta och Falun är de två giganterna i svensk herrinnebandy syns också i säsongens första landslagstrupp, där storklubbarna har sex spelare var med.

Från IBF Falun är det veteranerna Rasmus Enström, Alexander Galante Carlström, Johan Samuelsson och Emil Johansson, samt den i landslagssammanhang lite mindre rutinerade duon Omar Aldeeb och Casper Backby.

– Det är alltid en stor ära att spela VM och det är det jag siktar på. Jag känner revanschlust nu efter de senaste VM-torskarna mot Finland så det skulle vara oerhört stort att få vinna guld på deras hemmaplan, säger 30-årige Enström till innebandy.se.

Årets VM spelas i Helsingfors 4–12 december. Den aktuella truppen, på totalt 23 spelare, träffas i Växjö 1–6 september. Utöver de sex IBF Falun-spelarna finns även Falufostrade målvakten Måns Parsjö Tegnér, som spelar i IBK Dalen i Umeå, med i truppen.

Att vara med i landslaget nu är utan tvekan ett tecken på att man är med i diskussionen inför säsongens stora höjdpunkt. Men det finns även en öppning för andra spelare att ta en plats i laget.

– Det är absolut VM-fokus nu. Tittar man på truppen är det en majoritet av spelare som har varit med den senaste perioden sedan förra VM, spelare vi har följt och satsat på under en längre tid. Men att SM-slutspelet ställdes in i våras gjorde det extra svårt att ta ut truppen. Det fanns spelare vi hade ögonen på som vi ville se prestera i tuffa matcher, men nu försvann den möjligheten. Höstens seriespel blir därför extra viktigt för dem som vill slå sig in i en VM-trupp, säger herrlandslagets förbundskapten Mikael Hill till innebandy.se.

FAKTA / LANDLAGSTRUPPEN

Förbundskaptenen Mikael Hill har kallat följande spelare till säsongens första landslagssamling, i Växjö 1–6 december.

Målvakter: Jonathan Edling, FC Helsingborg, Måns Parsjö-Tegnér, IBK Dalen, Jon Hedlund, Pixbo Wallenstam IBK.

Utespelare: Hampus Ahrén, Storvreta IBK, Omar Aldeeb, IBF Falun, Casper Backby, IBF Falun, Rasmus Enström, IBF Falun, Gustav Fritzell, Pixbo Wallenstam IBK, Alexander Galante Carlström, IBF Falun, Kim Ganevik, Mullsjö AIS, Tobias Gustafsson, Storvreta IBK, Linus Holmgren, IBK Dalen, Emil Johansson, IBF Falun, Markus Jonsson, Växjö IBK, Carl Kostov-Bredberg, IK Sirius, IBK Robin Nilsberth, Storvreta IBK, Emil Nilsen, Jönköpings IK, Kim Nilsson, FBC Kalmarsund, Viktor Nystedt, IBK Dalen, Alexander Rudd, Storvreta IBK, Johan Samuelsson, IBF Falun, Mattias Samuelsson, Storvreta IBK, Albin Sjögren, Storvreta IBK.