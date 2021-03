Segersviten bruten för Kais Mora: "Vi kommer bli otroligt starka i slutspelet"

Det var – precis som derbyt mot Falun i tisdags – en ganska blek första period av Kais Mora. Hemmalaget var något hetare, men tack vare Agnes Sälgströms kanon var Kais ändå med i matchen (1–1) efter den första perioden.

Då – i tisdags – sade släkten Svarfvar att den tunga träningsperioden satt i benen i början av matchen.

Var det likadant nu?

– Det kan vara så, det är svårt att säga nu. Jag tycker att vi känns väldigt stressade med bollen också, säger Moa Gustafsson, för dagen lagkapten.

I andra perioden tog Nacka ledningen i powerplay, men Kais åt sig sakta in i matchen. Istället kom kallduscharna – en i slutet av andra perioden och en i början av tredje, genom Nackakontringar och mål när Kais pressade som mest.

– Jag har inte sett målen, men det kan bli att vi hamnar fel, att vi blir så aggressiva att vi tänker att nu måste vi in med bollen. Då kan det bli att man tänker lite för offensivt och då kan man hamna fel. Det är svårt att säga nu, man är så inne i det när man är på planen, säger Moa Gustafsson.

– Det är någonting vi får jobba med inför slutspelet.

Vi sände matchen – se den i repris här.

Det var inte så att Mora saknade chanser – tvärtom. Tre frilägen och mängder av bra chanser skapades – men Stephanie Dalbjer gjorde en jättematch i Nackamålet.

– Målvakten gjorde det jäkligt bra. Vi hade riktigt bra tryck på dem, men fick inte in bollen. När vi väl får in den är det lite för sent, då har tiden runnit iväg. Det är ändå starkt av oss att vi inte ger upp, säger Moa Gustafsson.

Och så var det ramträffarna?

– Ja, de där jävla stolparna.

Hur var det på planen när ni dominerade utan att göra mål?

– Det var ju frustrerat, vi fick kämpa otroligt mycket. Sedan får man också mycket energi av det, att vi var nära.

Vad kunde ni har gjort annorlunda för att öppna upp Nackaförsvaret?

– Vi tappade mycket andrabollar, där var de mer aggressiva. Vi måste också vara mer på tårna från start, de ska inte ha ett sådant övertag som de har i början på matchen. Vi ska kunna leda från start och inte behöva kämpa oss till målchanser.

I och med förlusten försvann femteplacerade Moras möjlighet att ha avgörandet i egna händer i kampen om en topp-fyra-placering och hemmaplansfördel i kvartsfinalspelet.

– Allt kan hända i ett slutspel, men sedan är det skönt att ha hemmafördelen i ett slutspel. Vi får helt enkelt köra på de matcherna vi har kvar.

– Oavsett om vi kommer fyra eller femma kommer vi vara otroligt starka i slutspelet. Det ska bli kul när den här formtoppningen ger nytta, säger Moa Gustafsson.

Kan det rent av vara nyttigt att åka på en förlust och bli påmind om viktiga detaljer i spelet med tre matcher kvar av grundserien?

– Ja, självklart. Det är svårt att tänka så nu, direkt efter matchen. Men vi vet att vi blir starkare och starkare även om vi ligger under. Idag fick vi kämpa, nästa gång kanske vi får stolpe in. Självklart kan man dra nytta av att vi förlorar och därigenom blir mer taggade inför kommande matcher, säger Moa Gustafsson.

Kvar att möta för Kais Mora är Karlstad och Täby på bortaplan och sedan Västerås Rönnby hemma i sista omgången.

– Alla tre lagen har varit upp och ner under säsongen. Vi får fokusera på vad vi ska göra inför slutspelet och sätta de detaljerna som vi ska sätta så att det blir så bra som möjligt längre fram, säger Moa Gustafsson.

Fakta

Serieavslutningen

De fyra första lagen i tabellen har hemmaplansfördel i kvartsfinalspelet.

Tabelltoppen just nu: 1) Thorengruppen 63 poäng (24 matcher), 2) Pixbo 57 (24), 3) Endre 52 (24), 4) Sirius 51 (24), 5) Kais Mora 46 (23).

Återstående matcher: 10/3: Karlstad–Kais Mora, 13/3: Jönköping–Endre, 14/3: Täby–Kais Mora, Sirius–Pixbo, 20/3: Endre–Thorengruppen, Kais Mora–Rönnby, Nacka–Sirius.

Matchfakta

SSL, dam

Nacka–Kais Mora 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (11.12) Ida Hultman (Maja Bergbom), 1–1 (17.58) Agnes Sälgström (Matilda Lindgren).

Andra perioden: 2–1 (6.40) Daniela Westerlund (Hanna Berg) spel fem mot fyra, 3–1 (15.33) Philippa Blom (Frida Svan).

Tredje perioden: 4–1 (13.57) Matilda Wester (Daniela Westerlund), 4–2 (19.36) Alexandra Terner (Moa Gustafsson) spel sex mot fyra.

Skott: 19–29 (10–7, 6–8, 3–14).

Utvisningar, Nacka: 2x2. Kais Mora: 2x2.

Domare: Patrik Cullander och Niclas Tollefors.

Publik: 0.