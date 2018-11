Sandberg: Serielunk säger vissa, slutspelsmatcher säger jag

Det går inte att blunda för att SDHL just nu handlar om att positionera sig, sätta sig i respekt och vinna rätt matcher. Serielunk säger vissa. Slutspelsmatcher säger jag.

Endast några lag kan säga sig vara helt klar för att få spela kvartsfinal på hemmaplan. Luleå, Linköping är två sådana lag. Jag vill påstå att resten av lagen gör bäst i att vinna rätt matcher om hemmaplansfördelen ska vara deras.

Modo som leder serien då? Jodå. Det skulle överraska mig om Modo inte blev fyra eller bättre, men jag skulle inte heller överrumplas om laget plötsligt tappar sitt spel. Det är skört, men när det håller är det skönt.

Kommande helg innehåller flera matcher av den karaktär jag pratar om.

Leksand ska möta AIK. Ett Leksand som fortfarande letar efter sitt stabila spel. Vi ser det ibland, anar det desto oftare och saknar det för det mesta. Matchen mot AIK blir viktig om fjärdeplatsen är målet. Nu är det dags för vinnarskallarna att programmera in slutspelet i reptilhjärnorna. Fly eller fäkta. Jag tror Leksand kommer att fäktas och det ska mycket till om AIK kan stå emot.

Brynäs ska också möta AIK och samma sak gäller där. Även om det ska till ett mindre under för att Brynäs ska ta en fjärdeplats har man hittat sitt spel och nu när Erika Grahm ser ut som ett vidunder på isen, Jennifer Wakefield är på isen och Matilda af Bjurling är det defeniva monstret utesluter jag inget när det gäller Brynäs återstod av säsong.

Luleå och Modo möter bägge två Göteborg. Något annat än hemmasegrar blir det inte, men det ska ändå bli intressant att se på vilket sätt och med vilken kvalitet lagen genomför matcherna. Det berättar mer om dessa lags potential än deras topprestationer.

Ur ett slutspelsperspektiv är matchen Djurgården mot HV71 ett måste för alla. Det lag som vinner den matchen skaffar sig fördelar som kan vara svåra att hämta in innan slutspelet börjar. Personligen tror jag på en mycket jämn historia och kan HV71 spela sin defensiv rätt får Djurgården problem. Riktiga problem.

Många intressanta dueller får vi ta del av och den mest intressant och lärorika är inte den som sker mellan lagen utan den som sker mellan tanke och handling hos enskilda spelare. Kan man ställa in sig på att det är nu slutspelet avgörs och inte om några månader? Det lag som lyckas bäst med det kommer också att vinna både under helgen och under slutspelet.

Jag kommer att se allt, men mitt extra öga hamnar i Leksand, Gävle och Stockholm. Det kan vara där såväl slutspelet börjar som slutar.

Erik Sandberg