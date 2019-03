Leksands besked – tränaren får inte nytt kontrakt: "Vi arbetar med en ersättare"

Inför den nyss avslutade säsongen valde Leksand att förändra ledarstaben kring klubbens SDHL-lag då Ulf Hedberg gjorde comeback som huvudtränare för laget han tränade under 2008–2011.

Hedberg kom då närmast från en säsong som huvudtränare för Fagerstas herrlag i division 2, innan han alltså återvände till Leksand.

Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i klubben för Hedberg.

Under onsdagen meddelade nämligen Leksand att de inte ämnar förlänga kontraktet med tränaren.

– Uffe har ett utgående avtal som vi väljer att inte förlänga, utan kommer att gå vidare med en ny huvudtränare för damlaget. Vi arbetar med en ersättare till Ulf Hedberg, och hoppas att kunna presentera detta under den kommande veckan. Vi vill tacka Uffe för hans insatser i Leksands IF och önskar honom all lycka framöver, säger Leksands GM Thomas Johansson till klubbens hemsida.