Leksand värvar forward från Brynäs – och förlänger med en annan: "Har en bra karaktär"

Under tisdagen presenterade Leksand två nyheter kring truppen för kommande år.

In kommer forwarden Moa Viklund, senast i Brynäs, samtidigt som det står klart att Karolin Malmquist förlänger sitt kontrakt.

– Det känns jättespännande att komma till Leksands IF. Det är ett nytt kapitel som tar vid i min karriär, säger nyförvärvet Viklund till klubbens hemsida.