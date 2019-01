Efter tacklingen mot Borgqvist – lång avstängning för Fanny Rask: "Det är hårt"

Under matchen mellan HV och Leksand den 6 januari tacklades Anna Borgqvist av Fanny Rask, men slapp undan utvisning för situationen.

Nu blir hon straffad i efterhand, då det under torsdagen står klart att Fanny Rask stängs av i sju matcher.

