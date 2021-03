SD-profil lämnar politiken helt – men tänker inte försonas med facket: ”Inte fått någon ursäkt”

Enligt huvudpersonen själv ska det inte vara någon schism som ligger bakom avhoppet. I stället är det tiden som inte räcker till.

– Det är inte någon dramatik bakom så, utan jag har fått jättemycket mer att göra på det personliga planet. Jag kom till ett vägskäl och för mig är det självklart att prioritera familjen. Det finns många projekt på hemmafronten, säger 35-åringen, som just nu är föräldraledig från skiftgången på Ovako och tillbringar dagarna hemma i Lernbo.

Sverigedemokraterna förlorar därmed sin gruppledare och stora förgrundsfigur i Smedjebacken – där man i förra valet blev tredje största parti, bara tolv röster bakom Moderaterna.

– Det jag är mest nöjd över är normaliseringen av partiet. Jag har varit med ända sedan tiden vi blev behandlade som något katten hade släpat in. Nu börjar vi få en organisation som är stabil och bra, och har företrädare som kan den politiska ordningen. Det känns bra att ha varit med på den resan.

Johan Persson utesluter inte en framtida comeback, men att behålla förtroendeuppdragen utan att kunna engagera sig helhjärtat var inget alternativ.

– Timmarna man sitter på möte är bara en bråkdel av tiden man behöver lägga ner om man vill vara seriös och göra ett bra arbete. Nu blir det några år med annat, sedan får vi se vad som händer i framtiden. Jag kommer att vara kvar i föreningen lite i bakgrunden.

Någon comeback i järnbruksklubben på Ovako blir det dock inte. Johan Persson lämnade uppdraget som skyddsombud under uppmärksammade former efter valet 2014 och bröt sedan alla band med IF Metall.

– Jag har inte fått någon ursäkt, samtidigt som jag fortfarande får gliringar och hör undertonerna från en del på arbetsplatsen. Det är otäckt, för jag tycker inte att det är relevant vad ens kollega har för politiska åsikter på fritiden.

Utöver uppdragen i Smedjebacken, där han utöver fullmäktige har varit ledamot i kommunstyrelsen och kulturnämnden, så lämnar Johan Persson sina förtroendeposter i regionen.

Avhoppet från kommunpolitiken innebär att en av Sverigedemokraternas totalt fem stolar i fullmäktige blir tom.

– Tyvärr är det så. Vi har lite ont om människor på listan. Men det är snart valrörelse och jag hoppas att det finns fler själar som vill ställa upp för demokratin i Smedjebackens kommun.

Pia Johansson väntas ta över som partiets gruppledare i Smedjebacken.