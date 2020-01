Scandrail Sweden går i konkurs – 26 förlorar jobbet: "Ett livsverk som går i kras"

– Jag är oerhört besviken. Det är 26 år som jag vikt för branschen varav 16 år som egen. Det är ett livsverk som går i kras, säger Jörgen Hammarbäck, vd för Scandrail Sweden.

Senare halvan av 2019 var svår för företagen som arbetar med järnvägsunderhåll. DT har tidigare rapporterat om stora uppsägningar bland företagen i Dalarna. Nu har alltså en av järnvägsentreprenörerna i länet tvingats ställa in betalningarna. Den 15 januari fastställdes konkursen i Falu tingsrätt.

Scandrail Sweden har funnits sedan 1996 och i slutet av 2004 tog Jörgen Hammarbäck över driften. Bolaget har arbetat med underhåll, reparation och nybyggnation av järnväg över hela Sverige. 2016 var bolaget som störst och hade 80 anställda. Under 2017 och 2018 minskade orderingången. Under 2018 hade företaget runt ett 40-tal anställda under stora delar av året, och bolaget hade lika många anställda under delar av 2019.

Under hösten var Scandrail Sweden ett av dalaföretagen i branschen som varslade anställda om uppsägning. En av anledningarna var att Trafikverket skjutit fram underhållsarbeten efter att en del av budgeten gått åt till att bygga upp en ny bangård i Hässleholm efter en större brand.

Jörgen Hammarbäck känner sig lurad av politiker och myndigheter som har uppmanat branschen att satsa.

– Man pratade om att järnvägsunderhållet hela tiden ska öka och exakt tvärt om har skett de senaste tre åren, säger Jörgen Hammarbäck.

Scandrail Swedens systerföretag Nordic Rail Control & Competence (NRCC) omfattas inte av konkursen utan fortsätter sin verksamhet.